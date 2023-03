Spis treści: 01 Ustawa o aplikacji mObywatel. Sprinterskie tempo prac

02 Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy w mObywatel - z egzaminu na prawo jazdy wrócisz autem

03 Jak działać będzie tymczasowe cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel?

04 Od kiedy tymczasowe cyfrowe prawo jazdy dla kierowców?

05 Co zmienia ustawa o aplikacji mObywatel

W czwartek, 9 marca, Sejm uchwalił ustawę o aplikacji mObywatel, na mocy której zawarte w niej dokumenty mają być wkrótce honorowane na terenie całego kraju na równi z dokumentami tradycyjnymi

Ustawa o aplikacji mObywatel. Sprinterskie tempo prac

Za przyjęciem ustawy autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji głosowało aż 436 posłów. Przeciwko opowiedziało się jedynie 9, a dwóch wstrzymało się od głosu. Tempo prac nad rządowym projektem śmiało określić można mianem błyskawicznego. Sam projekt ustawy o aplikacji mObywatel wpłynął bowiem do Sejmu zaledwie tydzień temu - 2 marca.



Już 7 marca odbyło się jego pierwsze czytanie i projekt ustawy skierowano do prac w komisjach. Wówczas głosowano też nad odrzuceniem projektu. Przeciwko takiemu scenariuszowi opowiedziało się aż 379 parlamentarzystów. Ostatecznie sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zaprezentowane zostało wczoraj, 9 marca. Krótko po jego ogłoszeniu Sejm przystąpił do głosowania nad ustawą o aplikacji mObywatel.

Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy w mObywatel - z egzaminu na prawo jazdy wrócisz autem

Z perspektywy przyszłych kierowców najważniejsze jest, że w projekcie nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących proponowanego przez resort cyfryzacji rozwiązania o nazwie "tymczasowe cyfrowe prawo jazdy". Oznacza to, że jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli prowadzić samochód lub motocykl wkrótce po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, w okresie oczekiwania na wyrobienie tradycyjnego dokumentu.



Ustawa o aplikacji mObywatel zakłada szereg ważnych zmian m.in. w Prawie o ruchu drogowym. Chodzi np. o datę uzyskania uprawnienia, za którą ma być teraz uważany dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Wiadomo też, że z tymczasowego, cyfrowego prawa jazdy nie będzie mogła korzystać osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Jak działać będzie tymczasowe cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel?

Cyfrowy dokument będzie można pobrać na swój telefon, gdy tylko informacje o wynikach egzaminu pojawią się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Cyfrowy certyfikat ma być ważny przez 30 dni - to okres, w którym wydział komunikacji i Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych powinny uporać się z wyrobieniem tradycyjnego prawa jazdy.



Z tymczasowego cyfrowego prawa jazdy będą mogli skorzystać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminów na prawo jazdy kategorii:



B,



B1,



A,

A1,

A2,



AM,



B+E,



T.

Od kiedy tymczasowe cyfrowe prawo jazdy dla kierowców?

Ekspresowe tempo prac nad ustawą o aplikacji mObywatel pozwala sądzić, że zapewniania resortu cyfryzacji dotyczące uruchomienia tymczasowego cyfrowego prawa jazdy w połowie bieżącego roku można traktować na poważnie. W samej ustawie czytamy, że - z pewnymi wyjątkami - ma ona zacząć obowiązywać w 14 dni od jej uchwalenia.



Z drugiej strony projekt czeka ją jeszcze przeprawa przez Senat i - co w tym przypadku będzie raczej formalnością - podpis prezydenta. Trzeba jednak pamiętać, że wdrożenie zapisów dotyczących tymczasowego cyfrowego prawa jazdy wymaga m.in. poprawek w obowiązującym kodeksie drogowym, co zajmie najpewniej sporo czasu. Perspektywa uruchomienia usługi w drugiej połowie bieżącego roku wydaje się jednak całkiem realna.

Co zmienia ustawa o aplikacji mObywatel

Ustawa o aplikacji mObywatel wprowadza możliwość legitymowania się cyfrowym dowodem osobistym (dostępnym do pobrania na telefon) we wszystkich sytuacjach, w których wymagane jest potwierdzenie tożsamości obywatela. Docelowo dotyczyć ma to nie tylko sytuacji "urzędowych" ale też np. wizyt w bankach. Za pośrednictwem mObywatela będzie też można komunikować się np. z Urzędem Skarbowym - np. złożyć online wniosek o wydanie stosownych zaświadczeń czy uiścić opłaty skarbowe.



Docelowo aplikacja ma też wysyłać powiadomienia chociażby o otrzymaniu zwrotu podatku, przyznaniu dofinansowania gminnego czy np. przyjęciu dziecka do przedszkola. Podobnie jak dzieje się to np. w ramach - dostępnej w mObywatelu - usługi mPojazd, będzie też wysyłałą powiadomienia o zbliżających się terminach ważności takich dokumentów jak np. prawo jazdy, dowód osobisty czy paszport.



