Przez lata jakość paliw na polskich stacjach uległa gigantycznej poprawie. Jeszcze w 2003 roku inspektorzy kwestionowali nawet 1 na 3 skontrolowane próbki.

Nieprawidłowości częściej dotyczą oleju napędowego niż benzyny, co oznacza, że na problemy bardziej narażeni są właściciele aut z silnikami wysokoprężnymi.



Aktualne wyniki kontroli są dostępne na stronie internetowej UOKiK. Można je też sprawdzić w aplikacji Yanosik.

Co zrobić, jeśli czujemy się oszukani przez sprzedawcę paliwa?

Inspekcja Handlowa kontroluje kilka rodzajów paliw ciekłych dostępnych na rynku. Należą do nich: olej napędowy, benzyna, gaz LPG, biopaliwa.



Pierwsze kontrole, które prowadzono w 2003 roku ujawniły, że wymogów jakościowych nie spełniało aż 30 proc. pobieranych próbek. W kolejnych latach nieprawidłowości zmniejszały się, a przedsiębiorcy z większą dbałością zaczęli podchodzić do paliwa jakie sprzedają. Nie bez znaczenia był również wymiar kar, jaki mogli otrzymać za wprowadzanie do obrotu niezgodnego z prawem paliwa. Dzięki takiemu podejściu od 2016 roku poziom wykrytych nieprawidłowości utrzymuje się poniżej 4 proc.



"Pomimo systematyczności działań kontrolnych, odsetek paliw niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtuje się na innych poziomach. Mają na to wpływ różne czynniki, np. liczba skontrolowanych przedsiębiorców oraz pobranych próbek, a także zmieniające się wymagania jakościowe. W 2021 roku norm nie spełniało tylko niespełna 2 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego" - mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przebiega kontrola jakości paliwa?

Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, Prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do kontroli. Po drugie, Inspekcja Handlowa sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania, albo u których wcześniej wykryła nieprawidłowości.



Kontrola obejmuje m.in.:



producentów paliw,



hurtowników,



magazynujących,



przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

Kontrole jakości paliw w 2021 roku. LPG czysty jak łza?

Inspektorzy Inspekcji Handlowej pobrali w 2021 roku łącznie do badań 1565 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbek benzyn i 786 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 27 próbek paliw ciekłych (22 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,72 proc. zbadanych próbek. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany.



W czasie losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach:



kujawsko-pomorskim (3,17 proc.),



warmińsko-mazurskim (2,22 proc.),



pomorskim (1,59 proc.).



W przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od Policji czy kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwach:



śląskim (14,58 proc.),



opolskim (14,29 proc.),

warmińsko-mazurskim (11,54 proc.),



kujawsko-pomorskim (10 proc.).

W ramach kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy pobrali 345 próbek i zakwestionowali tylko jedną z nich (0,34 proc.). Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w czasie kontroli hurtowni. Pomyślnie przebiegłą kontrola jakości lekkiego oleju opałowego - wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu (podobnie jak w latach 2013-2020).



Co grozi za handel paliwem złej jakości?

Inspekcja Handlowa wydała 6 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw nie spełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 23 przypadków naruszenia warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na tych przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości.

Inspekcja przekazała również 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych miejscowo prokurator rejonowych. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Inspektorzy przekazali również wyniki kontroli odpowiednim służbom - Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji.



Jak sprawdzić, na której stacji warto tankować i co zrobić, gdy czujesz się oszukany?

Obecnie kierowcy mogą samodzielnie monitorować jakość paliw na stacjach, które kontrolowali inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wystarczy zajrzeć na mapę paliw, dostępną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów.

Ponadto firma Neptis zintegrowała dane UOKiK z kontroli paliw ze swoją aplikacją nawigacyjną Yanosik. Można zweryfikować w niej stacje, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości.

Uwaga - jeżeli w czasie tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazuje ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w zbiorniku pojazdu, można zgłosić ten fakt do Głównego Urzędu Miar. Efektem takiego zgłoszenia może być kontrola stacji i sprawdzenie przez inspektorów, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.



