Nie tankuj "na księdza". Teraz łatwo sprawdzisz, która stacja chrzciła paliwo

Chociaż dzięki kontrolom Inspekcji Handlowej jakość paliw na polskich stacjach systematycznie rośnie, tankowanie na przypadkowej stacji gdzieś w trasie wciąż wiąże się z pewnym ryzykiem. By je zminimalizować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował interaktywne mapy, na których znajdziemy adresy i wyniki najnowszych kontroli wszystkich przebadanych przez Inspekcję Handlową stacji.



Gigantyczna poprawa jakości paliw w Polsce

Systematyczne badania jakości paliw oferowanych na polskich stacjach prowadzone są od 2003 roku. Dzięki tym działaniom polscy kierowcy śmiało mówić mogą o gigantycznej wręcz poprawie. Dość przypomnieć, 19 lat temu odsetek próbek paliw ciekłych, których jakość zakwestionowali inspektorzy, wynosił - uwaga - 30 proc. Dla porównania, na 1554 próbki skontrolowane w ubiegłym roku za nie spełniające obowiązujących norm jakościowych uznano zaledwie 16, czyli 1,03 ogółu.



Kiepskie paliwo - duże problemy

Do tej pory wyniki pracy Inspekcji Handlowej prezentowane były w formie tabelarycznej. Załączniki do publikacji UOKiK zawierały listę wszystkich skontrolowanych stacji, wraz z ich adresami i szczegółowym opisem zakwestionowanych parametrów.



W przypadku oleju napędowego chodziło najczęściej o tzw. stabilność oksydacyjną, która ma ogromny wpływ na powstawanie szkodliwych osadów u zbiorniku. Ich obecność jest zabójcza dla kosztownych w naprawach elementów układu wtryskowego nowoczesnych silników wysokoprężnych, jak chociażby pompy wtryskowe i - szczególnie - wtryskiwacze.



Najczęściej kwestionowane parametry w przypadku benzyn to zaniżona liczba oktanowa (powoduje m.in. spalanie stukowe) czy zbyt duża zawartość etanolu i związków organicznych (powoduje korozję przewodów paliwowych i sprawia, że benzyna staje się mocno agresywna dla uszczelek).



Interaktywna mapa jakości paliwa

Niestety dotychczasowa forma prezentacji wyników kontroli wymagała mozolnego studiowania załącznika. Kierowcy nie byli więc w stanie dokonać szybkiej weryfikacji konkretnego dostawcy paliwa. Mówiąc wprost - tankowanie w trasie stwarzało ryzyko podjęcia złej decyzji.



Teraz, dzięki interaktywnym mapom, kierowcy mogą szybko sprawdzić, czy konkretna stacja leżała w gestii zainteresowania Inspekcji Handlowej i czy oferowane przez nią paliwa spełniały polskie normy. Aktualne mapy znajdziemy na stronie UOKiK w zakładce "kontrola jakość paliw". Trafimy do niej bezpośrednio ze strony głównej, dzięki kafelkowemu menu umieszczonemu w dolnej części serwisu.



Co ważne - UOKiK przygotował aż trzy mapy, na których znajdziemy wyniki kontroli jakości paliw z lat:



2020,

2021,



2022.



Najnowsza z nich zawiera informacje o kontrolach paliw ciekłych (benzyny i ON), biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) w okresie od 19.01.2022 do 31.01.2022 roku. Co imponujące, każda z nich zakończyła się wynikiem pozytywnym - inspektorzy nie zakwestionowali w tym czasie jakości ani jednej z przebadanych próbek.



