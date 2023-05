Spis treści: 01 Dlaczego trzeba wymienić napęd rozrządu w samochodzie?

02 Pasek rozrządu – co ile wymiana i jaki koszt?

03 Łańcuch rozrządu – co ile wymiana i jaki koszt?

Dlaczego trzeba wymienić napęd rozrządu w samochodzie?

Rola rozrządu w samochodzie z silnikiem spalinowym jest niezmiernie istotna. Układ ten odpowiada za sterowanie pracą zaworów - ich otwieranie i zamykanie we właściwym czasie.



Mówiąc o wymianie rozrządu, najczęściej ma się na myśli pasek lub łańcuch, ale w rzeczywistości na układ składają się też najczęściej rolki napinaczy czy tzw. wariatory (koła sterujące zmiennymi fazami rozrządu). Często w skład zestawu rozrządu wchodzi też - napędzana od niego - pompa wody.



Zużyty - np. rozciągnięty - łańcuch rozrządu - skutkować będzie nie tylko głośną pracą (charakterystyczne grzechotanie), ale też problemami z uruchomieniem silnika czy generowaniem błędów poszczególnych czujników (czujniki położenia wałków rozrządu). Jeszcze gorsze mogą być następstwa zużytego paska rozrządu. Jeśli pęknie, w większośći współczesnych silników, tłoki zderzą się z zaworami co - w najlpszym przypadku - skończy się koniecznością remontu głowicy.

Pasek rozrządu – co ile wymiana i jaki koszt?

Pasek rozrządu jest zwykle wykonany z wytrzymałego rodzaju gumy, którą dodatkowo wzmacnia się np. włóknami kewlarowymi. Chociaż są to trwałe materiały, trzeba pamiętać, że sam pasek pracuje w trudnych warunkach (temperatura, wysokie prędkości obrotowe, drgania, narażenie na kontakt z olejami itd). W efekcie z czasem dochodzi do jego zużycia - wybrania zębów i rozciągnięcia.

Co ile powinno wymieniać się napęd rozrządu? Wszystko zależy od intensywności użytkowania samochodu oraz konstrukcji silnika. Zwykle producenci mówią o wymianie co około 80-90 tys. przejechanych km. Istnieją jednostki, które wymagają częstszej wymiany, nawet co 50 tys. przejechanych km. Interwał powinien zostać skrócony w przypadku intensywnej eksploatacji, przez co rozumie się np. jazdę w warunkach miejskich.



Ile kosztuje wymiana paska rozrządu? To tańsza opcja niż w przypadku łańcucha rozrządu. Cena zależy od modelu silnika – koszt samej robocizny waha się od 300 do około 1600 zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć części:

sam pasek (od około 70 zł)



rolki napinające (od około 100 zł w zależności od budowy)



W skład zestawu często wchodzi też pompa wody. Część producentów zaleca jeszcze wymianę tzw. wariatorów czyli kół sterujących zmiennymi fazami rozrządu. Te kosztować mogą nawet 2-3 tys. zł za sztukę więc - najczęściej - wbrew zaleceniom - wymienia się je dopiero gdy dają wyraźne oznaki zużycia.



Łańcuch rozrządu – co ile wymiana i jaki koszt?

Układ rozrządu napędzany łańcuchem to opcja, która może wymagać rzadszych wizyt u mechanika w celu wymiany. W tym przypadku częstotliwość naprawy napędu również zależy od konkretnego modelu silnika i stopnia skomplikowania układu.

Co ile powinno się wymieniać łańcuch rozrządu? Producenci mówią o 100-200 tys. km. Istotny jest również typ łańcucha – model jednorzędowy najczęściej wymienia się po około 100 tys. przejechanych km, natomiast dwurzędowy jest z reguły wytrzymalszy i pokonać może nawet kilkaset tysięcy kilometrów. Z reguły wymaga jednak wymiany po 200-300 tys. km.



Trudno określić optymalny interwał wymiany łańcucha rozrządu - na zużycie łańcucha wpływa bowiem wiele czynników, jak chociażby sposób eksploatacji czy konstrukcja samego rozrządu.



Ile kosztuje wymiana łańcucha rozrządu? Jest to znacznie droższa usługa, niż w przypadku wymiany paska. Cena za robociznę, w zależności od modelu, wynieść może od 1000 do nawet - uwaga - kilkunastu tysięcy złotych.



Tak wysoka kwota wynikać może z konstrukcji silnika. Dotyczy to w szczególności nowszych pojazdów marek premium, jak np Mercedes czy BMW, w których spotkać można montowane wzdłużnie z przodu silniki z układem rozrządu zabudowanym jest od strony kabiny. W efekcie, by dostać się do rozrządu mechanik musi wyjąć silnik z pojazdu, co zwielokrotnia cenę standardowej usługi.



