Spis treści: 01 Ceny samochodów używanych. Czy opłaca się serwisować auto w ASO?

02 Ile kosztuje przegląd w ASO? Zapytaj o pakiet serwisowy

03 Kiedy serwis w ASO się opłaca? Im dłużej jeździsz, tym mniej tracisz

Nie jest tajemnicą, że - w przeciwieństwie do klientów biznesowych - ci indywidualni przykładają większą uwagę do ceny pojazdu. Nowy samochód to ogromne obciążenie finansowe, więc przy zakupie zwracamy uwagę na każdą złotówkę. Pozorne oszczędności mogą się jednak zemścić przy odsprzedaży.

Ciekawy raport opublikował Związek Dealerów Samochodów. W badaniu przeprowadzonym wspólnie z - wyspecjalizowaną w badaniu historii pojazdów - firmą AutoDNA przeanalizowano, w jaki sposób fakt serwisowania samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi wpływa na jego wartość przy odsprzedaży. Wyniki dają do myślenia, chociaż - w ostatecznym rozrachunku - wszystko zależeć będzie od naszych oczekiwań względem nowego samochodu.

Reklama

Ceny samochodów używanych. Czy opłaca się serwisować auto w ASO?

Klienci indywidualni kupują auta inaczej niż ci biznesowi. Nie mogą liczyć na odpisy VAT-u czy podatku dochodowego, więc skrupulatnie liczą każdą wydaną złotówkę. W przeciwieństwie do firm, często nie przywiązują też większej wagi do kwestii wartości rezydualnej, bo najczęściej planują eksploatować nowe auto przez wiele lat. Zupełnie inaczej zapatrują się na sprawę "szukający kosztów" przedsiębiorcy. Ci z reguły nie planują eksploatacji auta przez okres dłuższy niż wynikałoby np. z umowy leasingowej. W tym przypadku prognozowana wartość odsprzedaży odgrywa często kluczową rolę, bo uzyskana w ten sposób kwota pozwala pokryć wysokość wkładu na zakup kolejnego auta.

Różnicę widać np. w podejściu do serwisowania pojazdu w ASO. Klienci indywidualni często ograniczają się do wizyt w autoryzowanej stacji obsługi wyłącznie przez okres trwania gwarancji. Biznesowi - wręcz przeciwnie - chętnie zamawiają pojazdy z pakietami serwisowymi, które zapewniać mają bezstresową eksploatację przez cały okres trwania finansowania. Budują też - niezwykle ważną przy odsprzedaży - historię auta. Kto robi lepszy interes?

Ile kosztuje przegląd w ASO? Zapytaj o pakiet serwisowy

Twórcy raportu ZDP i AutoDNA przeanalizowali kilkadziesiąt modeli 29 popularnych na polskim rynku marek. Pod uwagę wzięto samochody z roczników 2021-2010, czyli takie, z których większość już od dawna nie była objęta fabryczną gwarancją. W jaki sposób fakt serwisowania pojazdu w ASO przekładał się na jego wartość?

Najwyższy wzrost w stosunku do aut serwisowanych poza autoryzowanym serwisem wykazywała grupa rocznikowa 2010. Auta z udokumentowaną historią serwisową były z reguły aż o 14,38 proc. droższe niż te serwisowane w warsztatach niezależnych. Co ciekawe, na drugim miejscu znalazł się rocznik 2021 (często auta tuż po gwarancji). W jego przypadku wartość serwisowanych w ASO pojazdów była średnio o 14,33 proc. wyższa niż tych, które - po gwarancji - przestały pojawiać się na regularnych przeglądach w autoryzowanym serwisie.



Najwyższy średni wzrost cen z prezentowanych marek osiągnęło Subaru z wynikiem równym 17,97 proc. Pośród marek premium najlepiej wypadło Porsche - 16,9 proc. Uśredniony wzrost dla wszystkich uwzględnionych marek premium to 14 proc. czytamy w raporcie

Kiedy serwis w ASO się opłaca? Im dłużej jeździsz, tym mniej tracisz

Śmiało przyjąć można, że koszt serwisowania w ASO samochodu segmentu B/C waha się w okolicach 1000 zł. Korzystając z oferowanych przez niektóre marki pakietów serwisowych można go jeszcze ograniczyć, niekiedy o przeszło połowę. W skali pięciu lat trwania leasingu lub kredytu na obsługę pojazdu w ASO wydamy więc około 5 tys. zł. Jeśli planujemy wymienić pojazd na nowy w takiej perspektywie czasowej, serwisowanie w ASO okazuje się być świetną inwestycją. Różnice w cenie odsprzedaży pojazdu wobec aut, które nie mogą pochwalić się pełną historią serwisową, sięgnąć mogą kilkunastu tysięcy złotych.

Im dłuższa eksploatacja, tym wpływ serwisowania w ASO staje się mniejszy. Wprawdzie blisko 15 proc. różnicy w cenie dla auta z 2010 roku to imponujący wynik, ale w liczbach bezwzględnych nie wygląda to już równie zachęcająco. W przypadku tak popularnych i pożądanych na rynku wtórnym modeli, jak np. Opel Astra, Volkswagen Golf czy Toyota Corolla różnica w cenie rzadko kiedy przekroczy 3-4 tysiące złotych. To - lekko licząc - trzykrotnie mniej niż przez okres 10-12 lat wydamy na serwisowanie naszego pojazdu w ASO.