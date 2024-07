Współczesne samochody mają coraz bardziej skomplikowane konstrukcje, często wymagają stosowania bardzo specjalistycznych narzędzi i trudno jest je naprawić bez skomplikowanych i drogich szkoleń. Kolejnym kłopotem jest konieczność posiadania dostępu do bazy producenta, która pozwoli na aktywowanie danego podzespołu po wymianie w pojeździe - w przeciwnym wypadku mimo wymiany na zegarach będzie pojawiał się błąd, albo wymieniony element nie będzie pracował prawidłowo.

Mechanicy nie chcą naprawiać nowych aut

Wszystko to powoduje, że mechanicy często nie chcą podejmować się naprawy pojazdów ze względu np. na trudno dostępne części, skomplikowaną budowę, lub systemy elektroniczne. Serwis Motofocus.eu sprawdził, jak wygląda sytuacja na 8 rynkach w naszej części Europy. Jak się okazuje, przeszło połowa zapytanych mechaników z Czech (dokładnie 58,4 proc.) wskazuje samochody, których w ogóle nie chcieliby widzieć w swoim serwisie i woleliby nie musieć ich naprawiać. Oznacza to, że klient szukający pomocy ze skomplikowanym przypadkiem może spotkać się z odmową w 3 na 5 warsztatów! Podobnie jest w Chorwacji czy na Białorusi - odpowiednio 47,4 i 45,5 proc. mechaników wskazało, że są samochody, których nie chcieliby naprawiać. Pytano o to jeszcze mechaników w Polsce i Rumunii, na Słowacji, Litwie oraz Węgrzech. Średnia w badanych krajach wynosi aż 43,5 proc.



Te samochody są najprostsze w naprawie. Wybór mechaników

Polak naprawi wszystko (prawie)

Jedynym krajem, który wyróżnia się w zestawieniu, jest Polska. Dla niemal 3/4 mechaników nie ma samochodu, naprawy którego by się nie podjęli. "Najodważniejsi" są mechanicy działający w ramach warsztatu zrzeszonego w jednej z dużych sieci. Według Rafała Kędziorka, managera ds. Rozwoju sieci N!Auto/N!Truck, może wynikać to z faktu, że mogą oni liczyć na lepszy dostęp "do danych technicznych przekazywanych często na preferencyjnych warunkach, infolinii, czy lepszego przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi mechanikami".

Serwis specjalistyczny Motofocus.pl regularnie przeprowadza analizy rynkowe wśród warsztatów samochodowych. W najnowszej edycji badania przeprowadzonego na terenie całej Europy, mechanicy zostali też poproszeni o wskazanie marek, które produkują samochody najprostsze w obsłudze serwisowej. W zestawieniu wyraźnie górują produkty jednego producenta.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI - w formie wywiadu internetowego, w którym wzięło udział 722 mechaników z Polski i siedmiu innych krajach Europy.