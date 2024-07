Nawigacja lepsza od Google Maps za darmo. Trzeba się spieszyć

Aplikacja TomTom GO to jeden z największych rynkowych konkurentów Google Maps, jednocześnie przez wielu użytkowników uważany za najlepsze oprogramowanie nawigacyjne dla kierowców. Rozwiązanie nie tylko ułatwia planowanie najszybszej trasy, ale też w wyraźny sposób informuje, którym pasem powinniśmy się poruszać, alarmuje o ewentualnych korkach, zdarzeniach drogowych, zablokowanych pasach ruchu czy pracach prowadzonych na trasie. Ponadto kierowca może otrzymywać informacje o fotoradarach, a sama aplikacja wysyła powiadomienia w formie sygnałów dźwiękowych. Co więcej - nawigacja TomTom może także działać w trybie offline, a dzięki częstym aktualizacjom, nie ma obawy, że wyświetlane mapy będą jakkolwiek przestarzałe.

Nawigacja TomTom GO za darmo. Jak pobrać?

Dotychczas by skorzystać ze wszystkich opcji dostępnych w nawigacji TomTom, trzeba było uiścić opłatę w wysokości 19,99 funtów rocznie. W przeliczeniu na polską walutę wynosiło to ok. 100 zł rocznie. Teraz jednak jest możliwość, by płatną nawigację nabyć za darmo i korzystać z niej przez rok.

Firma zdecydowała się wprowadzić promocję dla nowych użytkowników, którzy nie mają jeszcze wykupionej subskrypcji. Aby z niej skorzystać, konieczne jest wejście na brytyjską stronę aplikacji, a następnie kliknięcie czerwonego przycisku "activate". W kolejnym etapie zostaniemy przeniesieni do angielskiego lub polskiego sklepu firmy, gdzie za sprawą automatycznie wpisanego kodu rabatowego, będziemy mogli zakupić aplikację.

Darmowa nawigacja TomTom GO. Trzeba się pospieszyć

Warto tutaj pamiętać, że przy zakupie subskrypcji musimy wybrać metodę płatności. W momencie transakcji system pobierze z naszego konta 4 złote. Nie powinniśmy jednak czuć się w żaden sposób oszukani, ponieważ po chwili pieniądze do nas wracają. Jest to swego rodzaju metoda weryfikacji konta, potwierdzająca także dane kupującego. Potem pozostaje już tylko pobrać aplikację, uruchomić oraz zalogować się do wybranego planu.

Promocja na darmową aplikację TomTom obowiązuje do 15 sierpnia tego roku. Co ważne - po upływie 12 miesięcy możemy powrócić do bezpłatnych aplikacji lub kontynuować subskrypcję. Oczywiście automatyczne przedłużanie możemy anulować w dowolnym momencie po zakupie.