Używany Volkswagen Polo IV. Auta z dieslami wkrótce będą miały problem

Spis treści: 01 Używany Volkswagen Polo IV (2001-2009): wygląd zewnętrzny, wyposażenie wnętrza

02 Używany Volkswagen Polo IV - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 VW Polo IV (9N) - który silnik wybrać?

04 VW Polo IV (9N) - typowe usterki

05 VW Polo IV (9N) - sytuacja na rynku, ceny

Używany Volkswagen Polo IV (2001-2009): wygląd zewnętrzny, wyposażenie wnętrza

Po zaprezentowanym w 2001 roku VW Polo IV generacji (oznaczonej kodem 9N) widać było, że auto stara się równać w górę do swoich większych kuzynów, Golfa IV i Passata. Inspiracje droższymi modelami można było zauważyć zarówno patrząc na nadwozie jak i wnętrze, które mimo niewielkich rozmiarów zapewniało przyzwoity, jak na model miejski, poziom przestrzeni i komfortu. Stylizacja auta dobrze zniosła próbę czasu, jak na samochód zaprojektowany grubo ponad 20 lat temu Volkswagen Polo IV nadal wygląda w miarę współcześnie.

Gorzej jest z wyposażeniem, które, mimo wyższej niż u rywali ceny, nie zawsze zawierało takie elementy jak choćby ABS czy wspomaganie kierownicy. Zdarzają się jednak egzemplarze wyposażone w ESP, elektrycznie sterowane szyby, wielofunkcyjną kierownicę czy klimatyzację automatyczną - te przeważnie pochodzą z importu. Konstrukcja VW Polo IV generacji jest bliźniacza do tej z pierwszej Skody Fabii czy Seata Ibizy, a to oznacza, że dostępność części i ich ceny kształtują się na przyzwoitym poziomie.

Sama konstrukcja też nie jest skomplikowana, więc mechanicy z łatwością mogą dokonywać napraw. Auto było dostępne zarówno w wersji 3 jak i 5-drzwiowej, na rynku spotkać można też nieliczne 4-drzwiowe sedany (bagażnik 432 l) czy odmianę Fun, która wyglądem ma nawiązywać do aut rekreacyjno-użytkowych. VW Polo był w swoim czasie chwalony za dobry komfort jazdy i właściwości jezdne - w tych kwestiach Volkswagen wysoko zawiesił poprzeczkę. Bardzo funkcjonalna jest kabina, ergonomia została dopracowana na wysokim poziomie, przełączniki są jasno opisane i pod ręką. Same materiały po latach nie są już tak chwalone jak na początku, bo plastiki mają tendencję do łuszczenia się.

Zdjęcie Wnętrze Polo IV to typowy Volkswagen – czytelność, prostota, łatwość obsługi / materiały prasowe

Używany Volkswagen Polo IV - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 3897/1650/1465 mm

3897/1650/1465 mm Rozstaw osi: 2465 mm

2465 mm Pojemność bagażnika: 270/1030 l

VW Polo IV (9N) - który silnik wybrać?

To pytanie, które warto sobie zadać, bo gama jednostek napędowych VW Polo IV była szeroka, znajdowały się w niej zarówno benzynowe jednostki 3-cylindrowe 1.2, 4-cylindrowe 1.4 (także z bezpośrednim wtryskiem paliwa FSI) i 1.6 oraz 1.8, nie brakowało też diesli, zarówno wolnossących (1.9 SDI) jak i kultowego 1.9 TDI. Jakby tego było mało do Polo Volkswagen proponował też ultraoszczędny, 3-cylindrowy silnik 1.4 TDI - jego awaryjność daje się jednak we znaki przy wyższych przebiegach, dlatego odradzamy ten wariant. Zresztą tak jak wszystkie odmiany turbodiesli, bo oszczędności na paliwie nie będą się kalkulować, jeśli np. zacznie dochodzić do awarii osprzętu.

Z kolei odmiana 1.9 SDI uchodzi za pancerną konstrukcję, ale Polo z tym silnikiem cierpi na słabe osiągi. Skreślamy także benzynowe odmiany 3-cylindrowe 1.2, które mają teoretycznie bezobsługowy, łańcuchowy napęd rozrządu, który w praktyce potrafi zacząć grzechotać już przy 150 tys. km. Z kolei w 1.4 FSI dochodzi do osadzania się nagaru.

Jeśli więc zamierzamy użytkować to auto głównie w mieście, najlepszym wyborem będzie silnik 1.4 16V o mocy 75/80/101 KM (środkowa odmiana dostępna był od 2006 roku, a ostatnia od 2002). Większość ogłoszeń to najsłabszy, ale wystarczający do jazdy miejskiej wariant, który potrafi zużyć niewiele benzyny (w mieście około 7 litrów na 100 km). Oczywiście nie jest tak, że nie trapią go żadne awarie - kłopotliwe bywają pierścienie tłokowe czy układ zapłonowy.

Należy pamiętać, że Volkswageny Polo z silnikami wysokoprężnymi mogą mieć wkrótce problem z wjazdem do stref czystego transportu (wymogi stref są różne w różnych miastach).

VW Polo IV (9N) - typowe usterki

Nadwozie auta jest dobrze zabezpieczone przed korozją, więc rdza nie powinna być problemem. Polo trapią raczej drobne awarie, np. zacinające się klamki czy centralny zamek, czasem szaleją kontrolki, które zapalają się i gasną bez żadnej przyczyny. Najbardziej kłopotliwe mogą okazać się przeguby, który poddawały się często już przy 100 tys. km przebiegu, jeśli poczujemy drgania na kierownicy, to znak, że ten element może wymagać naprawy. W zawieszeniu najmniej odporne okazują się tuleje przednich wahaczy. Nie zawsze prawidłowo działa układ wentylacji wnętrza, czasem psuje się też elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy.

VW Polo IV (9N) - sytuacja na rynku, ceny

Od mniej więcej 6 do 10 tysięcy złotych kosztują VW Polo IV z 75-konnym silnikiem 1.4 16V. Są to auta z roczników przed face liftingiem (2006) o przebiegu najczęściej około 200 tys. km. Większość aut pochodzi z importu, a to oznacza, że są zwykle lepiej wyposażone. Pojedyncze ogłoszenia dotyczą także aut z 2006 roku, które mają odświeżone nadwozie, największą zmianą był przestylizowany przód z łączonymi, a nie oddzielnymi, okrągłymi reflektorami.

Volkswagen Polo IV - plusy:

wnętrze zapewniające stosunkowo wysoki poziom komfortu

szeroka gama jednostek napędowych

dobra dostępność części

Volkswagen Polo IV - minusy:

w wielu egzemplarzach brakuje takich elementów wyposażenia jak np. ABS czy wspomaganie kierownicy

plastiki wewnątrz mają tendencję do łuszczenia się

szybko zużywające się przeguby

Używany Volkswagen Polo IV – dane techniczne (polecana wersja) Wersja 1.4 16V Silnik R4, benzynowy Pojemność skokowa 1390 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 75 KM przy 5000 obr/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 126 Nm przy 3800/min Masa własna/ładowność 960/530 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 12,9 s Prędkość maksymalna 172 km/h