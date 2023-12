Spis treści: 01 Używany Fiat 500X 4x4: opinie, komfort, wersje

Aż trudno uwierzyć, że Fiat 500X skonstruowany jest na tej samej płycie podłogowej, co Fiat Grande Punto i ma bliźniaczą architekturę do pudełkowatego Jeepa Renegade’a. Obła stylizacja i ewidentne nawiązania do miejskiego modelu "500" sprawiają, że to jeden z ciekawiej wyglądających crossoverów na rynku, który w pewnych wersjach był dostępny z napędem 4x4. Plusem konstrukcyjnych podobieństw do Punto jest to, że części do 500X są stosunkowo tanie i łatwo dostępne.

Tak jak na zewnątrz, także w środku crossover Fiata przyciąga stylem, m.in. dzięki lakierowanym w kolorze nadwozia listwom ozdobnym umieszczonym na desce rozdzielczej. Wnętrze wyciszono dobrze, fotele są komfortowe, a przestrzeń z tyłu (dla dwóch osób) jest wystarczająca, poza tą, gdzie znajdują się głowy pasażerów. Gorzej mają się sprawy z widocznością z wnętrza (szerokie słupki) i zwrotnością, a także pojemnością bagażnika, która wynosi jedynie 350 l. Auto ma dość twardo zestrojone zawieszenie, ale komfort pozostaje na niezłym poziomie. Na plus Fiata 500X z napędem 4x4 trzeba policzyć to, że zawieszenie z tyłu wykorzystuje konstrukcję wielowahaczową.

500X był oferowany w dwóch odmianach stylistycznych, miejskiej City (potem Urban) i uterenowionej Cross. Napęd 4x4 jest oczywiście dołączany, w czasie zwykłej jazdy 500X pozostaje autem przednionapędowym, ale gdy komputer wykryje uślizg (albo jeszcze zanim do niego dojdzie), siła napędowa przez dodatkowe sprzęgło może zostać wysłana do kół tylnej osi. To poprawia trakcję i stabilność, ale nie czyni z miejskiego crossovera zdobywcy terenowych szlaków, warto o tym pamiętać.

Zdjęcie W kabinie Fiata 500X widać pracę stylistów – listwa ozdobna w kolorze nadwozia przed pasażerem ożywia wnętrze auta / materiały prasowe

Dł./szer./wys.: 4273/1796/1620 mm (od 2019 r. dł. 4269 mm)

4273/1796/1620 mm (od 2019 r. dł. 4269 mm) Rozstaw osi: 2570 mm

2570 mm Pojemność bagażnika: 350/1000 l

Do wyboru mamy albo odmiany sprzed face liftingu, który miał miejsce w 2018 roku albo nowocześniejsze wersje po zmianach stylistycznych i technicznych - wysokoprężną 2.0 MultiJet o mocy 150 KM lub benzynową 1.3 FireFly turbo o identycznej mocy. Zacznijmy od nowszego wariantu z dieslem, dostępnego wyłącznie z 9-biegową skrzynią automatyczną. Nie jest to wzorowa konstrukcja, bo zdarza jej się szarpanie przy zmianie przełożeń. To ostudza zapędy bardzo dynamicznego silnika, który okazuje się też ekonomiczny, choć 500X z napędem na cztery koła do najlżejszych nie należy (1615 kg masy własnej). Problemy, jakie mogą spotkać użytkowników tej wersji są standardowe dla nowoczesnych diesli - kłopoty z zaworem EGR czy zapychającym się filtrem DPF mogą się zdarzyć, ale poza nimi to jedna z najmniej awaryjnych konstrukcji w ostatnim czasie. Najważniejsze, aby dbać o regularną wymianę oleju co 15 tys. km i nie tankować paliwa na niesprawdzonych stacjach.

Odmiana benzynowa 1.3 łączona jest z 6-biegową przekładnią DCT (dwusprzęgłowa). Wersja ta wyposażona jest w filtr cząstek stałych. 4-cylindrowa konstrukcja sprawia, że to jednostka o wysokiej kulturze pracy, w dodatku oszczędna i dynamiczna.

Fiat 500X 2019 1 / 17 Fiat 500X Źródło: Fiat

Fiat 500X 4x4 sprzed face liftingu dostępny był w odmianie benzynowej 1.4 MultiAir o mocy 170 KM oraz wysokoprężnej 2.0 MultiJet, tyle, że o mocy 140 KM. Wersja benzynowa zawsze była łączona z 9-biegową przekładnią automatyczną, diesel niekoniecznie. Co się psuje w wersji benzynowej? Niewiele, a jeśli już, to są to kłopoty drobne, np. problem z cewkami czy sondą lambda. Silnik 1.4 MultiAir zapewnia dobrą dynamikę, jest oszczędny, a co najlepsze dobrze współpracuje też z instalacją LPG. Jeśli chodzi o diesla sprzed face liftingu, to jest to ta sama jednostka, co po nim i dotyczą jej te same uwagi.

psująca się elektronika

zawiesza się radio i system multimedialny oraz nawigacja

przestaje działać prędkościomierz

losowo zapalające się kontrolki

awarie centralnego zamka

asystent świateł drogowych przestaje działać wystarczająco sprawnie

500X nie należał do najpopularniejszych crossoverów, a w wersji z 4x4 jest wręcz białym krukiem. Wśród aut maksymalnie 5-6 letnich znajdziemy dosłownie kilka egzemplarzy 500X z napędem 4x4. Dobra informacja - większość z nich nie przejechała jeszcze nawet 100 tys. km, i to tyczy się także wersji wysokoprężnych. Wersje z 2017-2018 roku kosztują około 60 tys. zł, a te z lat 2019-2021 około 80 tysięcy.

Napęd 4x4 w miejskim crossoverze takim jak Fiat 500X może się przydać, gdy zima zaskoczy drogowców. Trochę szkoda, że tak stylowe nadwozie nie jest tak samo praktyczne - szczególnie boli kiepska widoczność z wnętrza oraz niewielki bagażnik. Za to pod względem silników nie ma tutaj złych wyborów.

Używany Fiat 500X 4x4 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.4 MultiAir 2.0 MultiJet Silnik Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1368 cm3 1956 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 170 KM przy 5500/min 150 KM przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 250 Nm przy 2500/min 350 Nm przy 1500/min Masa własna/ładowność 1505/b.d. kg 1615/435 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 8,6 s 10,1 s Prędkość maksymalna 200 km/h 183 km/h