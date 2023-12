Spis treści: 01 Używane Renault Twingo II (2007-2014): historia, wyposażenie, komfort

02 Używane Renault Twingo II - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Renault Twingo II - który silnik wybrać?

04 Renault Twingo II - typowe usterki

05 Renault Twingo II - ceny na rynku

Używane Renault Twingo II (2007-2014): historia, wyposażenie, komfort

Jego poprzednik, którego zaprezentowano w 1993 roku, stał się niemalże symbolem epoki lat 90 - auto zaskakiwało ekstrawagancką stylizacją niewielkiego jednobryłowego nadwozia, a jednocześnie oferowało niezłe warunki podróżowania. Renault Twingo pierwszej generacji pozostało w produkcji aż przez 14 lat, i to bez znaczących zmian w stylizacji.

Zaprezentowany w 2007 roku następca nie był już tak nowatorski, można wręcz stwierdzić, że niewielkie nadwozie nie zaskakiwało niczym specjalnym. W tym czasie na rynku mini samochodów było już ciaśniej, bo takie auta sprzedawali wówczas m.in. producenci z Japonii czy Korei, choć na rynku wciąż nie było trojaczków spod znaku Seata, Skody i Volkswagena.

Reklama

Renault Twingo II nadal miało trzydrzwiowe nadwozie, które nieznacznie urosło względem poprzednika (długość równe 3,6 m), zwiększył się też rozstaw osi. To sprawiło, że pod względem przestrzeni w kabinie auto zaskakiwało. Warto pamiętać, że Twingo to samochód, który na pokładzie może zmieścić cztery osoby. Także pojemność bagażnika była niezła i wynosiła 165-285/959 litrów.

Co ciekawe, tylne siedzenia lub kanapę można było przesuwać w przód i w tył regulując w ten sposób pojemność bagażnika czy ilość miejsca dla podróżujących z tyłu pasażerów. Praktycznym dodatkiem jest też możliwość złożenia przedniego fotela pasażera, co ułatwia przewożenie długich przedmiotów.

W porównaniu do konkurencji Renault Twingo II miało też niezłe wyposażenie, które mogło obejmować cztery poduszki powietrzne, ESP, "elektrykę" lusterkowo-okienną, a nawet skórzaną tapicerkę. Nie brakowało wersji specjalnych modelu, w tym usportowionej odmiany RS z wolnossącym silnikiem 1.6.

Dziś, w cenie do 10 tys. zł, dostępne są jednak wyłącznie bardziej "ludowe" wersje z silnikiem 1.2 w różnych wariantach mocy. Kabinę Twingo urządzono z twardych tworzyw sztucznych, które po latach nie wypadają dobrze, bo z deski rozdzielczej mogą dochodzić trzaski. Przyzwyczaić się też trzeba do nietypowego układu z cyfrowym zegarem i wyświetlaczem komputera pokładowego umieszczonymi na środku deski rozdzielczej. Przed oczami kierowcy znajduje się jedynie analogowy obrotomierz. Renault Twingo II bazuje oczywiście na płycie podłogowej znanej m.in. z Renault Clio, a to oznacza, że wiele części dla obu modeli jest wspólnych, a przez to łatwiej dostępnych i tańszych.

Zdjęcie Wszystkie wskaźniki, poza obrotomierzem, zostały w Renault Twingo II przeniesione na centralną część deski rozdzielczej / INTERIA.PL

Używane Renault Twingo II - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 3600/1655/1470 mm

3600/1655/1470 mm Rozstaw osi: 2365 mm

2365 mm Pojemność bagażnika: 165-285/959 l

Renault Twingo II - który silnik wybrać?

Najpierw przedstawmy całą gamę jednostek, bo ta, jak na tak małe auto, była nadspodziewanie szeroka. Trzon oferty stanowił silnik 1.2 w wersjach ośmio- i szesnastozaworowych (wolnossących) oraz w opcji z turbosprężarką o mocy 58, 75/76 i 100/102 KM. Wersja RS miała pod maską wolnossącą jednostkę 1.6 (133 KM).

Co ciekawe, Twingo mogło być napędzane także przez jednostkę wysokoprężną 1.5 dCi o mocy 64/75/84/86 KM. Na rynku Twingo z dieslem występuje w śladowej liczbie egzemplarzy i mimo tego, że to jednostka konstrukcyjnie uproszczona (bez dwumasowego koła zamachowego) to na krótkie dystanse po mieście jej nie polecamy - zapychać się może filtr DPF (w odmianach z końca produkcji).

Pozostają więc wersje z silnikiem 1.2, najlepiej tym "środkowym", o mocy 75/76 KM. Słabszemu wariantowi zdecydowanie brakuje dynamiki, mocniejszy ma już bardziej skomplikowaną konstrukcję i potencjalnie kosztowną w naprawach turbosprężarkę. Co się w nim psuje? Czasem do kolektora wycieka olej, bywa, że trzeba zaktualizować oprogramowanie albo wymienić cewki zapłonowe. To niewiele, ta jednostka znana jest ze swojej pancernej trwałości, a 75 KM w tak małym aucie zapewnia całkiem niezłe osiągi. Trzeba się jednak przyzwyczaić do tego, że w kabinie może być głośno już przy niskich prędkościach, bo przełożenia skrzyni biegów są krótkie.

Renault Twingo II - typowe usterki

Na szczęście nie ma ich wiele, co potwierdzają zresztą rankingi niezawodności, w których Renault Twingo II regularnie zajmowało wysokie miejsca. Użytkownicy mogą skarżyć się na problemy z elektryczną regulacją szyb czy silniczkiem wycieraczek. Najbardziej awaryjna okazuje się zautomatyzowana skrzynia biegów (na szczęście - opcjonalna), w której szwankuje hydraulika, a jej naprawa może pochłonąć kilka tysięcy złotych. Zdarza się, że zapiekają się tylne klocki hamulcowe. Najważniejsze jednak, że elementy układu napędowego czy zawieszenia na pewno nie wymagają kosztownych napraw i nie sprawiają problemów.

Renault Twingo II - ceny na rynku

W przedziale 5-10 tysięcy złotych bez problemu znajdziemy 75-konne Renault Twingo II, ale istnieje niewielka szansa, że wyjechało ono z polskiego salonu. Na sprzedaż zwykle jest kilkanaście egzemplarzy w mocniejszej odmianie napędowej. Dobra informacja to ta, że mniej więcej połowa z nich ma przebieg poniżej albo niewiele powyżej 100 tys. km. Reszta przejechała ponad 200 tys. km. Z uwagi na niezawodność auta nie skreślalibyśmy ich jednak z listy, bo podaż Renault Twingo II nie jest duża.

Renault Twingo II - plusy:

stosunkowo duży bagażnik

bogate wyposażenie (względem konkurencji)

łatwo dostępne i niedrogie części

Renault Twingo II - minusy:

wewnątrz auta może być głośno już przy niskich prędkościach

awaryjna zautomatyzowana skrzynia biegów

Renault Twingo II – dane techniczne (polecana wersja) Wersja 1.2 16V Silnik R4, benzynowy Pojemność skokowa 1149 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 75 KM przy 5500 obr/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 107 Nm przy 4250/min Masa własna/ładowność 1030/345 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 12,3 s Prędkość maksymalna 169 km/h