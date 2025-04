Użytkownicy zgodnie podkreślają jedną kluczową zaletę tego auta - niemal nieograniczoną przestrzeń, zarówno dla pasażerów, jak i bagażu. To właśnie ta cecha sprawia, że Superb III jest doskonałym wyborem dla rodzin oraz osób, które często podróżują na dłuższych dystansach.

Skoda Superb III imponuje swoimi gabarytami. Długość 4869 mm, szerokość 1864 mm, wysokość 1468 mm oraz rozstaw osi wynoszący 2839 mm przekładają się na ogromną przestrzeń wewnątrz pojazdu. Pasażerowie siedzący z tyłu mają do dyspozycji ilość miejsca na nogi, jakiej nie powstydziłyby się limuzyny klasy premium.

Pojemność bagażnika to kolejny atut tego modelu. W wersji sedan bazowa pojemność wynosi 485 litrów, którą można powiększyć do 1610 litrów po złożeniu tylnej kanapy. Superb III kombi oferuje jeszcze więcej przestrzeni - 660 litrów w podstawowym układzie, a po złożeniu siedzeń aż 1950 litrów. To wartości przewyższające większość konkurentów w segmencie.