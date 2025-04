Kia Sportage trzeciej generacji zadebiutowała w 2010 roku i była wytwarzana do 2015 r. Na nasz rynek ten kompaktowy SUV produkowany był na Słowacji. Warto dodać, że wygląd nadwozia zaprojektował zespół pod kierownictwem Europejczyka. Do tego w momencie debiutu rynkowego miał bardzo atrakcyjną cenę (od 67 tys. zł). Oprócz tego Kia wprowadziła od 2010 r. 7-letnią gwarancję z limitem 150 tys. km. Brzmi znajomo? Kilkanaście lat później podobną taktykę stosują firmy chińskie.

Technicznym bliźniakiem Kii jest Hyundai ix35 (czyli poprzednik Tucsona). Sportage III to auto w sam raz dla czterech osób, ze sporym bagażnikiem (564-1353 l). Użytkownicy chwalą sobie niezłe właściwości jezdne - z tyłu jest tu oś wielowahaczowa i to niezależnie do rodzaju napędu, z przodu kolumny Mc Phersona. Większość aut ma napędzane przednie koła, a wersje 4x4 (tylko z silnikami dwulitrowymi) stanowią około 15-20 procent rynku.

Auto zostało zaprojektowane pod gusta Europejczyków, ale sprzedawano je także np. w USA materiały prasowe

Używana Kia Sportage III i problemy z katalizatorem

W internecie od paru miesięcy krąży film, na którym jeden z mechaników diagnozuje zatarcie silnika 1.6 GDI. Co prawda jest na nim Hyundai i35, ale to dokładnie ten sam układ i zbliżone lata produkcji. Diagnoza jest taka, że łuszczący się katalizator (fragmenty są widoczne nawet w wydechu), wraz z uszkodzonym napinaczem łańcucha rozrządu niszczą silnik.

Dzieje się tak podczas hamowania silnikiem, gdy przez chwilę zawory za późno się zamykają i cząstki katalizatora zostają zaciągnięte do silnika. Mamy więc do czynienia z dwoma czynnikami - łuszczącym się katalizatorem i uszkodzonym napinaczem łańcucha rozrządu.

Sportage nadaje się tylko w lekki teren, a liczba egzemplarzy z napędem 4x4 to nie więcej niż 20 procent oferty rynkowej materiały prasowe

Problem ten potwierdzają także sygnały z rynku amerykańskiego, gdzie Kia przeprowadziła akcję przywoławczą (znaleźliśmy dokumenty dotyczące modelu Soul, ale silnik jest ten sam). Akcja polegała na zastosowaniu nowego oprogramowania, które obniża temperaturę spalin, co wydłuża żywotność katalizatora.

Nie wiemy jak było w Polsce. Być może przeprowadzono "cichą" akcję, ponieważ problem nie występuje w większej skali. Nie słychać o nim na forach Kii ani w warsztatach. My o opinię na temat używanej Kii zapytaliśmy Andrzeja Maciesiaka, właściciela nieautoryzowanego warsztatu Centrum Aut Japońskich i Koreańskich we Wrocławiu.

Pan Andrzej odniósł się też do problemów z katalizatorem, stwierdzając, że nie spotkał się z takim przypadkiem. Jeżeli jednak chcecie się przed nim ochronić, warto często zmieniać olej, sprawdzać rozrząd i obserwować, czy na wydechu nie ma śladów katalizatora. Warto też zaktualizować oprogramowanie silnika.

Tył również dość wolno się starzeje materiały prasowe

Czy warto wybrać Kię Sportage z silnikiem benzynowym?

Niestety o ile problem z cząstkami katalizatora wpadającego do silnika nie jest nagminny, o tyle same silniki nie są idealne. Według naszego rozmówcy benzyniaki Kii mają problem z nadmiernym zużyciem oleju (zarówno 1.6, jak i obydwa 2.0). Co ciekawe ten problem może pojawić się nawet przy relatywnie niewielkich przebiegach.

Pan Andrzej spotkał się z nadmiernym zużyciem oleju w samochodach z przebiegiem 120-140 tys. km. Koszt naprawy poza ASO to około 10 tys. zł (większość części jest dostępna tylko jako oryginały).

Czasem może też dojść w silnikach Kii do obrócenia panewki - za co winę może ponosić pompa oleju (zbyt niskie ciśnienie oleju nie zawsze jest sygnalizowane kontrolką). Warto więc kontrolować stan pompy oraz regularnie wymieniać olej.

Dobra czytelność, łatwość obsługi i tylko materiały mogłyby być lepsze materiały prasowe

Koszt naprawy w 2.0 GDI wynosi nawet 20 tys. zł, a w przypadku konieczności wymiany samej pompy, część kosztuje 1700 zł plus komplet rozrządu (1,3-1,5 tys. zł) oraz koszt wymiany.

Oczywiście są to dość poważne problemy, ale warto zadawać sobie sprawę, że mówimy o bardzo popularnych silnikach, które dostępne były w wielu modelach Kii i Hyundaia. Ogólna ocena benzynowych jednostek napędowych jest dobra.

Dodajmy, że jeśli myślicie o zasilaniu LPG - najlepszym do tego jest wolnossący silnik 2.0 CVVT (163 KM), który ma jeszcze wtrysk pośredni. Jego nowsze wcielenie 2.0 GDI (166 KM), którym zastąpiono CVVT w 2014 roku, ma już wtrysk bezpośredni. Dodajmy, że są to dość paliwożerne silniki.

Spory bagażnik mieści (licząc ze schowkiem pod podłogą) 564 litry materiały prasowe

Silnik 1.7 CRDi w Sportage. Łańcuch rozrządu sprawia problemy

Zdaniem właściciela serwisu z Wrocławia popularny diesel 1.7 CRDi (115 KM) miewa problemy z napinaczem łańcucha rozrządu. Warto go kontrolować, bo zdarzały się przypadki, że zestaw rozrządu wymagał wymiany po 150 tys. km. Koszt z robocizną i wymianą oleju poza ASO to około 2,5 tys. zł.

Dość dobre opinie zbiera diesel 2.0 (136 lub 184 KM), w którym głównym problemem jest relatywnie niska trwałość sprzęgła i koła dwumasowego (tego ostatniego nie ma diesel 1.7). Typowym problemem diesla (zwłaszcza 2.0) jest brak mocy, spowodowany zatkaniem się sitka w pompie paliwowej w baku. Diesle mają także problemy z DPF-em i trzeba się liczyć z cyklicznym czyszczeniem tego elementu (koszt około 1000 zł).

Problemy z olejem w Kia Sportage III

Użytkując używaną Kię, trzeba pamiętać aby olej zmieniać nie tylko w silniku. Zarówno skrzynie manualne, jak i automatyczne wymagają wymiany - co 70-80 tys. km. Nasz rozmówca radzi także kalibrować pracę automatu przy przeglądach olejowych co 15 tys. km, bo wydłuża to jego żywotność. W skrzyniach manualnych typowym problemem, wynikającym z przebiegu, są awarie synchronizatorów.

W układzie 4x4, gdy nie wymieniamy co 30 tys. km oleju, może zatrzeć się tylny most. Koszt naprawy to około 10 tys. zł, można też nieco zaoszczędzić, ratując się częścią używaną, ale w jej wypadku jest to większa niewiadoma.

Z tyłu zmieszczą się dwie dorosłe osoby, ale nie jest to lider segmentu pod względem wielkości tylnej części kabiny materiały prasowe

Zdarzają się także przepalone tarcze sprzęgła wielopłytkowego 4x4 (nieumiejętna jazda w lekkim terenie bez wyłączonego systemu ESP).

Nie ma problemów z zawieszeniem. Przednie jest trwałe i tanie w naprawach, tylne jest wytrzymałe. W tym ostatnim remont wymagany jest zwykle po wielu latach użytkowania, a jego koszt to 2-2,5 tys. zł poza ASO. Dość stabilna jest także elektryka modelu, a problemy z nią są dość drobne i nienagminne.

Większość benzyniaków w Kii ma system bezpośredniego wtrysku materiały prasowe

Czy Kia Sportage III rdzewieje? Niestety tak

Na razie korozja nie jest jeszcze dużym problemem tego modelu, ale jej pierwsze oznaki zaczynają pojawiać się np. w podwoziu. Pan Andrzej wskazuje, że są to tylko powierzchowne rude ślady, ale warto dokładnie obejrzeć wybrane auto przed zakupem - zarówno pod spodem, jak i w newralgicznych miejscach (progi, ranty, pod uszczelkami itd.). Jeśli planujemy długie lata eksploatacji, koniecznie trzeba zainwestować w dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne auta.

Model ma też silniki wysokoprężne: 1.7 i 2.0 CRDi materiały prasowe

Czy warto kupić używaną Kię Sportage III?

Dużo zależy od egzemplarza, jaki kupicie, ale na ogół Kia Sportage III to udane auto. Co prawda silniki benzynowe miewają problem z nadmiernym zużyciem oleju, ale nie jest on nagminny. Diesle, jeśli ich przebieg nie jest duży i były dobrze serwisowane, też można polecić. Szkoda tylko, że bez 40 tys. zł ciężko o w miarę zadbane auto, bo to dużo jak na wiek pojazdu.