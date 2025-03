Ranking najbardziej niezawodnych samochodów przygotowany przez brytyjską firmę Warranty Direct został przygotowany z uwzględnieniem preferencji samych kierowców. Eksperci przygotowali listę najchętniej kupowanych samochodów na rynku wtórnym, a następnie przeanalizowali je pod kątem niezawodności, ale także użyteczności oraz stosunku jakości do ceny.

W ten sposób powstał ranking wyraźnie różniący się od pozostałych, ale jednocześnie wydaje się, że bardziej miarodajny. Dla osoby kupującej samochód używany bezproblemowa eksploatacja zawsze stoi bardzo wysoko na liście priorytetów, ale auto musi również dobrze sprawdzać się na co dzień, a do tego nie odstraszać bezzasadnie wysoką ceną.

Najlepsze używane samochody w rankingu Warranty Direct

Według powyższych kryteriów powstała lista 15 modeli, które łączą w sobie niezawodność z wysoką użytecznością oraz rozsądnymi (wobec tego co oferują) cenami:

Kia Sportage Hyundai i10 Lexus RX Mazda 2 Dacia Sandero Honda Jazz Skoda Karoq Subaru Outback Toyota Prius Volkswagen Golf BMW X1 Citroen C3 Ford Fiesta Skoda Yeti Suzuki Swift

Nie da się zaprzeczyć, że lista ta dla wielu osób może być zaskakująca. Choćby z tego powodu, że w rankingu znalazła się tylko jedna Toyota, a do tego dopiero na 9. miejscu.

Według brytyjskich ekspertów obecnie najciekawszym samochodem na rynku pojazdów używanych jest Kia Sportage. Specjaliści Warranty Direct zachwalają solidną konstrukcję i niezawodność koreańskiego SUV-a. Jednocześnie zauważają, że model ten jest oferowany z szeroką gamą silników - zarówno spalinowych, jak i zelektryfikowanych. Sportage to jednocześnie od dawna ulubiony model wśród nabywców samochodów używanych ze względu na komfort jazdy, przestronne wnętrze i szereg funkcji poprawiających wrażenia z jazdy.

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się miejski Hyundai i10. W tym przypadku eksperci podkreślili jego stylowy wygląd i całkiem bogate wyposażenie. Model i10 jest również znany ze swojej niezawodności i niskiego zużycia paliwa, co czyni go niedrogim wyborem dla każdego, kto chce zaoszczędzić pieniądze. Zdaniem Warranty Direct jest to idealny wybór do krótkich dystansów i codziennego dojazdu do pracy.

Ostatnie miejsca na podium zestawienia zajął Lexus RX (ratując trochę honor koncernu Toyoty). Zdaniem analityków model ten charakteryzuje się wyjątkową jakością wykonania i świetną dynamiką. Jednocześnie pojazd występuje w zróżnicowanych wariantach napędowych - co prawda w przypadku obecnej generacji wszystkie to hybrydy, ale skierowane są do klientów z różnymi potrzebami. Eksperci zachwalają ponadto luksusowe wnętrze i wygodę podróżowania, a także najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne na pokładzie.

Na co zwrócić uwagę kupując samochód używany?

Przy okazji tworzenia powyższego rankingu, eksperci przygotowali także kilka porad, dotyczących zakupu samochodu używanego. Proces ten powinniśmy rozpocząć od przeanalizowania własnych potrzeb, określenia do czego najczęściej będziemy używać auta, a potem zestawienie tego z możliwościami domowego budżetu.

Rozważając zakup konkretnego egzemplarza, powinniśmy przede wszystkim zawsze sprawdzić historię pojazdu. Dzięki temu jesteśmy w stanie upewnić się, czy auto brało udział w ewentualnych wypadkach oraz jakim naprawom było poddawane. Równie ważną kwestią jest przegląd mechaniczny. Przed zakupem powinniśmy podjechać na stację diagnostyczną i zlecić sprawdzenie samochodu zaufanemu serwisantowi.

Jak zweryfikować przebieg w używanym samochodzie?

W przypadku samochodów używanych często mówi się, że ważny jest nie tyle ich wiek, co przebieg. Niestety "kręcenie liczników" to wciąż popularna praktyka, warto zatem ostrożnie podchodzić do widocznych na zestawie wskaźników wskazań. Jeśli zależy nam na prawdziwości tej informacji, powinniśmy przed oględzinami poprosić sprzedającego o numer VIN samochodu, a następnie sprawdzić dane w bazie samochodów używanych.

Zanim podpiszemy umowę kupna, warto sprawdzić, czy auto ma wszystkie potrzebne dokumenty, a także te, które są dodatkowe, ale mile widziane. W przypadku samochodu zarejestrowanego w Polsce najważniejszy jest dowód rejestracyjny (karta pojazdu nie jest już wymagana) z potwierdzeniem przejścia badania technicznego.

Nie należy także pomijać jazdy próbnej. Może ona ujawnić wszelkie wady i usterki samochodu, których nie zauważyliśmy podczas oględzin. Podczas krótkiej przejażdżki mamy okazję sprawdzić między innymi sprawność skrzyni biegów, stan zawieszenia, skuteczność hamulców, dynamikę samochodu, działanie klimatyzacji i elektryki.

