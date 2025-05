Honda potknęła się na elektrykach. Teraz stawia na inny napęd

Honda, czwarty co do wielkości producent samochodów na świecie, robi właśnie krok w tył na drodze do elektromobilności. Japoński gigant planuje zmniejszyć inwestycje w badania i rozwój nad samochodami elektrycznymi i oprogramowaniem o 30 proc. Zamiast tego stawia na auta hybrydowe.