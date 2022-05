Uwaga na te samochody. To te modele najczęściej mają w historii "całkę"

Spis treści: 01 Co to jest szkoda całkowita?

02 Szkoda całkowita - te auta mają ją w historii najczęściej

Do Polski co roku sprawdza się blisko 1 mln samochodów z drugiej ręki, a dodatkowo na rynek wtórny trafia sporo pojazdów, które - jako nowe - kupione zostały przez klientów instytucjonalnych w Polsce.

W skali roku daje to grubo ponad 2 mln aut przeznaczonych "na handel".

Co to jest szkoda całkowita?

autoDNA - dostawca raportów historii pojazdów z Europy i USA - korzystając z danych własnych za cały 2021 rok przeanalizowało, jakie jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej - wraz z oszacowaniem średniej wartości takiej szkody - dla popularnych modeli na rynku aut używanych.

Niestety, wnioski z raportu nie są optymistyczne. W przypadku popularnych aut nawet 1 na 10 samochodów może mieć za sobą tzw. szkodę całkowitą!

Reklama

Definicja szkody całkowitej według towarzystw ubezpieczeniowych dla polis OC to uszkodzenie, którego wartość naprawy przekracza wycenę samochodu przed jego wystąpieniem. W sytuacji, gdy pojazd ma ubezpieczenie Autocasco, do stwierdzenia szkody całkowitej wystarczy, aby wycena szkody przekracza 70 proc. wartości pojazdu. W obu sytuacjach samochód może nie zostać naprawiony przez ubezpieczyciela, a jego właściciel otrzyma odszkodowanie w gotówce.

Oczywiście stwierdzenie szkody całkowitej nie oznacza jeszcze, że auto ma za sobą bardzo poważny wypadek i nie nadaje się do naprawy. Ze względu na różnice w kosztach robocizny szkoda całkowita orzeczona np. w Niemczech może być opłacalna do likwidacji w Polsce.

Szkoda całkowita - te auta mają ją w historii najczęściej

Z zebranych danych wynika, że największe prawdopodobieństwo natrafienia auta po szkodzie całkowitej występuje w przypadku BMW serii 3.



Odsetek sprawdzeń do liczby raportów zawierających adnotację o szkodzie całkowitej w 2021 roku wynosił w tym przypadku aż 9 proc. Oznacza to, że niemal co dziesiąte BMW serii 3 sprawdzone za pośrednictwem autoDNA miało za sobą szkodę całkowitą. Jej średnia wartość dla tego popularnego modelu wyniosła blisko 40 tys. zł.



Zdjęcie W przypadku Audi A6 ryzyko zakupu auta po szkodzie całkowitej wynosi 7,6 proc. /

Dość wysokie prawdopodobieństwo (od 7,5 do 8,4 proc.) wystąpienia szkody całkowitej mają również cenione przez polskich nabywców modele Audi - A6, A4 i A3. W przypadku A6 - ze względu na koszt części i robocizny - jej średnia wartość wynosi ponad 55 tys. zł.

Dla porównania, w przypadku marek popularnych, jak np. Ford, Volkswagen czy Skoda, średnie wartości szkody całkowitej nie przekraczają kwot 30-35 tys. zł.

Nie ma się jednak czemu dziwić - w samochodach segmentu premium do miana szkody całkowitej urosnąć może nawet stosunkowo niegroźna stłuczka parkingowa skutkująca koniecznością wymiany projekcyjnych reflektorów w technologii LED.

Które modele popularnych aut najczęściej mają za sobą szkodę całkowitą?