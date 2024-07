Serwis specjalistyczny Motofocus.pl regularnie przeprowadza analizy rynkowe wśród warsztatów samochodowych. W najnowszej edycji badania przeprowadzonego na terenie całej Europy, mechanicy zostali poproszeni o wskazanie marek, które produkują samochody najprostsze w obsłudze serwisowej. W zestawieniu wyraźnie górują produkty jednego producenta.



Samochody najprostsze w obsłudze serwisowej. Wybór mechaników

Badaniem objęto mechaników z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi, Litwy, Rumunii, Chorwacji i Węgier. Aż 49,1 proc. zapytanych wskazało, że najłatwiej serwisuje się samochody z Grupy Volkswagena, kolejne miejsca zajęły Toyota i Fiat. Kompletne zestawienie wygląda następująco:



Reklama

Grupa VW - 49,1 proc.

Toyota - 9,7 proc.

Fiat - 8,6 proc.

Opel - 5,1 proc.

BMW/Mini - 4,2 proc.

Ford - 4,0 proc.

Hyundai/Kia - 3,5 proc.

Mercedes - 2,8 proc.

Renault/Dacia - 2,4 proc.

Honda - 2,4 proc.

Peugeot/Citroen - 2,2 proc.

Suzuki - 1,1 proc.

Volvo - 1,0 proc.

Inne - 3,8 proc.

Volkswageny, Skody i Audi najprostsze w naprawach?

Przewaga modeli z Grupy VW jest wręcz miażdżąca - najchętniej pracuje przy nich co drugi mechanik. Przy Toyotach i Fiatach - mniej więcej co dziesiąty, a przy Oplach - co dwudziesty.

Jak to możliwe, że samochody zza Odry mają taką przewagę? Światło na to zjawisko rzuca Rafał Kędziorek, Manager ds. Rozwoju sieci N!Auto/N!Truck, cytowany na łamach motofocus.pl:



Pierwsze miejsce pojazdów VAG jako najprostszych w obsłudze serwisowej wcale mnie nie dziwi, jednak olbrzymia przewaga w ankiecie nad kolejnymi markami, bardziej jest wynikiem popularności danych pojazdów niż rzeczywistej łatwości napraw. Dla niezależnych mechaników wielką zaletą obsługi samochodów VAG jest powtarzalność rozwiązań w ramach grupy. Dotyczy to praktycznie wszystkich marek i modeli.

Kędziorek podał przykład silnika 1.5 TSI stosowanego w większości modeli Grupy Volkswagena. Barierą wejścia jest konieczność posiadania i stosowania nowoczesnych, specjalistycznych narzędzi. Ale jak się już pokona i wykona naprawę np. w Golfie, serwisowanie Skody Octavii (a także Superb, Kodiaq, Karoq, Kamiq, Fabii oraz Scali - bo w każdym z tych modeli znajdziemy 1.5 TSI), Audi A3, czy Cupry Formentor przestanie być wyzwaniem.



Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI - w formie wywiadu internetowego, w którym wzięło udział 722 mechaników z Polski i siedmiu innych krajach Europy.