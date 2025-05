Co ciekawe, silnik ten przetrwał na rynku bez znaczących modyfikacji aż do 2020 roku. Fakt, że nowszy motor 1.0 TCe stanowi jedynie udoskonaloną wersję tej konstrukcji, świadczy o jej sukcesie - przynajmniej z perspektywy producenta. W naszej analizie skupimy się na starszym wariancie o pojemności dokładnie 898 cm³.

Silnik, znany jako H4B, charakteryzuje się aluminiowym blokiem, trzema cylindrami i dwoma wałkami rozrządu w głowicy, napędzającymi łącznie 12 zaworów. Można go uznać za zmniejszoną wersję silnika 1.2 TCe (H5F). Mimo że został stworzony przy współpracy z Nissanem, 0.9 TCe uznaje się za francuską konstrukcję, przede wszystkim ze względu na rozpowszechnienie w samochodach francuskich i rumuńskich.

Silnik 0.9 TCe to prawdopodobnie najlepsza jednostka po downsizingu skonstruowana i oferowana w autach z poprzedniej dekady

Pod wieloma względami ten francusko-japoński silnik jest dopracowaną konstrukcją, która rzadko sprawia poważne problemy. Układ paliwowy i zapłonowy praktycznie nie zawodzą, co można przypisać zastosowaniu wtrysku pośredniego. Również system doładowania wykazuje się trwałością mimo intensywnej eksploatacji. Warto zauważyć, że turbosprężarka chłodzona jest nie tylko olejem, ale również cieczą.

Częstotliwość wymiany oleju ma istotny wpływ na trwałość tego elementu - im częściej, tym lepiej. Zaleca się wymianę co 10 tys. km lub raz w roku, choć producent deklaruje okres użytkowania wynoszący 30 tys. km lub 2 lata. W niektórych samochodach komputer przypomina o tej czynności.

Czy ten silnik ma jakieś typowe usterki? Niewiele. Jedną z nich jest problem z uszczelnieniem obudowy termostatu wykonanej z tworzywa sztucznego (podobnie jak większość osprzętu silnika). Są to rzadkie przypadki, ale się zdarzają. Warto więc kontrolować poziom płynu chłodzącego - jego ubytki mogą wskazywać na problem z obudową.

Jeszcze rzadziej występuje pękanie wymiennika ciepła. Objawem jest przedostawanie się oleju do płynu chłodzącego. Najgorsze szkody mogą jednak wynikać z nieprofesjonalnej obsługi mechanicznej, gdy niedoświadczony warsztat uszkodzi którąś z licznych plastikowych części silnika, choć na szczęście części te są niedrogie i powszechnie dostępne.

Inną częstą usterką jest przedwczesne rozciągnięcie łańcucha rozrządu. Producent zaprojektował napęd rozrządu tak, aby służył przez cały okres eksploatacji silnika, więc wszelkie zużycie uznawane jest za wadę. Typową przyczyną jest zatkany napinacz, niezależnie od przebiegu. Silnik wydaje wtedy charakterystyczny grzechoczący dźwięk. Wymiana rozrządu to całodzienna praca dla mechanika plus około 1800 zł za zestaw części.

Silniki 0.9 TCe montowane w samochodach Renault i Dacia były dostępne z fabryczną instalacją LPG. To system Landi Renzo wyposażony w wysokiej jakości komponenty, dostosowane specjalnie do tego silnika. Doświadczenia użytkowników potwierdzają, że nie niszczy gniazd zaworowych.

Jeśli rozważasz zakup samochodu wyposażonego w silnik 0.9 TCe, możemy zapewnić, że jeśli cokolwiek będzie sprawiać problemy, to raczej nie będzie to jednostka napędowa. To jeden z najlepszych silników, jakie pojawiły się w gamie Renault i Dacii w ostatniej dekadzie.