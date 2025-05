Po każdej większej uroczystości rodzinnej - czy to komunii, chrzcinach, czy świętach - do urzędów skarbowych napływa fala anonimowych zgłoszeń od "zatroskanych obywateli". Choć większość z nich okazuje się bezpodstawna, każda taka informacja musi zostać zweryfikowana.

Większość anonimowych zgłoszeń trafiających do urzędów skarbowych nie wynika z troski o uczciwość podatkową, lecz z czysto osobistych pobudek - najczęściej zawiści. Urzędnicy przyznają, że wiele z tych informacji to scenariusze całkowicie oderwane od rzeczywistości. Często dotyczą domniemanych dochodów z najmu, które - jak się później okazuje - są w pełni legalnie rozliczane. Donosiciele, najczęściej członkowie rodziny lub znajomi, po prostu nie mają wiedzy o faktycznym stanie spraw. Mimo to każda taka informacja musi zostać sprawdzona, co generuje dodatkową pracę dla skarbówki.