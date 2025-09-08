Wakacje to od kilku lat czas, kiedy kierowcy mogą zatankować taniej, dzięki prowadzonym przez stacje paliw specjalnym promocjom. Nie inaczej było w tym roku. Wakacje jednak się skończyły, dzieci wróciły do szkół, a firmy oferujące paliwa zakończyły swoje akcje rabatowe. Ale wciąż można zatankować taniej. To dzięki innym akcjom, które obecnie prowadzą sieci paliwowe.

Czy jest tańsze paliwo na Orlenie?

Własną promocję do końca września prowadzi teraz Orlen. W jej ramach kierowca, który zatankuje odpowiednią ilość paliwa (benzyna i olej napędowy z oferty Efecta i Verva) oraz kupi coś z oferty pozapaliwowej będzie mógł skorzystać z kuponu promocyjnego w aplikacji członkowskiej Vitay dającego odpowiedni rabat przy kasie. Jeżeli zatankujemy od 30 litrów do 39,99 l dostaniemy rabat w wysokości 10 zł. Tankując od 40 l do 49,99 l uzyskamy zniżkę wynoszącą 15 zł. W przypadku, gdy zatankujemy powyżej 50 litrów paliwa, rabat wyniesie 20 zł.

Sieć podkreśla, że w trakcie trwania promocji z kuponu można skorzystać wielokrotnie. Co więcej, może on zostać wykorzystany nie tylko przy zakupie paliwa (benzyna lub olej napędowy, Efecta i Verva), ale także dowolnych zakupów z oferty sieci (z wyłączeniem m.in. wyrobów tytoniowych czy produktów leczniczych).

By skorzystać z promocji nie wystarczy tylko mieć konto w aplikacji i zatankować odpowiednią ilość paliwa. Trzeba także wlać to paliwo do zbiornika samochodu. Nie będziemy mogli liczyć na rabat, jeżeli wlejemy paliwo do np. do kanistra. Ponadto z promocji nie można skorzystać, jeżeli planujemy zapłacić kartą flotową. Nie dostaniemy go też, jeżeli tankujemy LPG. Promocja nie łączy się też z innymi akcjami prowadzonymi przez Orlen.

Jak tankować taniej na BP?

Szereg promocji po wakacjach prowadzi również BP. Zgodnie z założeniami jednej z nich 30 września 2025 r. taniej można zapłacić za benzynę i olej napędowy z technologią Active oraz LPG. Zarejestrowani użytkownicy aplikacji BPme otrzymują dwa kupony rabatowe:

jeden daje zniżkę 25 gr na litrze na paliwa regularne Pb95 i ON

drugi zapewnia 15 gr promocji na litrze na LPG

Promocja jest skonstruowana, że po wykorzystaniu kuponu na 95-oktanową benzynę i olej napędowy otrzymujemy kolejny z rabatem 30 gr/l. Po skorzystaniu z tego dostajemy następny - z rabatem 35 gr/l. Następny - 40 gr/l i kolejny 45 gr/l. Po wykorzystaniu tego ostatniego ponownie otrzymujemy kupon z rabatem 25 gr/l i cały proces z coraz wyższymi promocjami przechodzimy od początku. Po wykorzystaniu drugiej transzy otrzymujemy jeszcze trzecią. Podobnie sprawa wygląda, kiedy tankujemy LPG, ale w tym przypadku zawsze otrzymujemy kupon z rabatem wynoszącym 15 gr/l.

Żeby skorzystać z promocji, trzeba jednak jednorazowo zatankować co najmniej 20 litrów paliwa i maksymalnie 60 litrów. W czasie jednej transakcji można użyć obu kuponów - na Pb95/ON i LPG. Klient nie może domagać się zamiany rabatu na inne towary lub usługi ani też wypłaty równowartości. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i nie jest udzielany klientom, którzy chcą uregulować należność kartą paliwową.

Oprócz tego na BP prowadzone są jeszcze dwie inne akcje dające zniżkę przy płaceniu za paliwo. Pierwsza skierowana jest do właścicieli pojazdów z silnikami Diesla. Zgodnie z nią w czwartki i niedziele paliwo Ultimate Diesel można zatankować w cenie paliwa podstawowego. Druga promocja dotyczy benzyny Ultimate 98. Od czwartku do niedzieli można zatankować to paliwo ze zniżką wynoszącą 30 gr/l. W pierwszym przypadku promocja dotyczy wszystkich klientów. W drugim jednak trzeba skorzystać z kuponu w aplikacji BPme.

Jak uzyskać rabat na paliwo na stacjach Shell?

Swoją promocję prowadzi również sieć Shell. W tym przypadku paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel codziennie, w godzinach 14:00-18:00, można zatankować w cenie paliw podstawowych FuelSave. Klienci mogą wziąć udział w promocji wielokrotnie. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi rabatami.

Sieć podkreśla, że nie obowiązuje limit ilości litrów, ale trzeba zatankować paliwo do baku pojazdu lub kanistra. By skorzystać z promocji, nie trzeba być członkiem programu lojalnościowego, ale trzeba obserwować stacje paliw. Nie każda bierze udział w promocji. Te, na których można taniej zatankować, oznaczone są stosownymi materiałami promocyjnymi.

Jakie promocje na stacji Circle K?

Na stacjach Circle K uczestnicy programu lojalnościowego Cirlce K EXTRA mogą również liczyć na rabaty. Za zatankowanie łącznie 50 litrów paliwa otrzymamy zniżkę wynoszącą 10 gr/l na dowolne paliwo miles i SupraGas lub 15 gr/l na dowolne paliwo miles PLUS. Przy kolejnym tankowaniu, po uzbieraniu łącznie 100 litrów paliwa, klient otrzymuje nie tylko kolejną zniżkę na paliwo, ale także 50 proc. rabatu na hot doga lub kawę. Kiedy zatankujemy łącznie 150 litrów, oprócz kolejnej zniżki na paliwo dostaniemy 50 proc. rabatu na myjnię. Circle K informuje, że uczestnik programu może otrzymać maksymalnie dwa kupony na każdą usługę w okresie dwóch miesięcy.

Czy w środę w Amic Energy jest promocja na paliwo?

Tankujący na stacjach Amic Energy i członkowie programu lojalnościowego Amic Club mogą skorzystać również z akcji promocyjnej, w ramach której taniej można zatankować w każdą kolejną środę tygodnia, przez całą dobę. Promocją objęte są wszystkie rodzaje paliw - Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro i LPG. Obniżki prezentują się następująco:

40 gr/l dla paliw Pb95 Pro, ON Pro

20 gr/l dla paliw ON, Pb95, Pb98

10 gr/l dla LPG

Rabat jest udzielany klientowi przy kasie, po zeskanowaniu aktywnej karty Amic Club. Uczestnicy promocji nie mogą domagać się wypłaty równowartości obniżki. Co więcej rabatu nie dostaniemy, jeżeli próbujemy płacić kartami flotowymi.

Czy można zatankować taniej na stacji Moya?

Klienci stacji Moya również mogą liczyć na tańsze tankowanie. Żeby z niego skorzystać, trzeba być jednak użytkownikiem programu lojalnościowego Super Moya. Rabat jest udzielany użytkownikom po zeskanowaniu kodu w aplikacji przy kasie. Po zatankowaniu minimum 30 litrów paliw ON, ON Power, Pb95 i Pb98 oraz zakupie z oferty gastronomicznej otrzymamy rabat 35 gr brutto na litr. Jednorazowo można zatankować do 50 litrów paliwa.

W przypadku LPG nie ma ograniczeń w postaci zatankowanych litrów. Po dodatkowym kupieniu produktu z oferty gastronomicznej dostajemy rabat w wysokości 10 gr brutto za litr. Tu również można zatankować maksymalnie 50 litrów w ramach jednej transakcji. W okresie od 1 września do 30 września użytkownik może uzyskać w aplikacji cztery rabaty. W ramach jednej transakcji rabaty na LPG i inne paliwa mogą się łączyć. Podkreślono, że promocja nie łączy się z innymi akcjami. Dodatkowej zniżki nie dostaną posiadacze Karty Dużej Rodziny. Co więcej na rabat nie mogą liczyć transakcje przeprowadzane za pomocą kart paliwowych.

Czy jest promocja na stacjach MOL?

Swoją akcję promocyjną prowadzi również MOL. Członkowie aplikacji lojalnościowej MOL Move otrzymują we wrześniu cztery kupony z rabatem 30 gr/l na paliwo EVO Diesel Plus oraz cztery kupony ze zniżką 15 gr/l dla paliw EVO Diesel. Wszystkie można wykorzystać w dogodnym dla siebie czasie przez cały miesiąc. Zaznaczono jednak, że rabat naliczany jest maksymalnie na 100 litrów w ramach jednego tankowania.

Przez kilka dni, do 14 września, można jeszcze skorzystać z innej promocji. Członkowie aplikacji mogą wykorzystać obniżkę:

40 gr/l na paliwa EVO 98 Plus oraz EVO Diesel Plus

30 gr/l na paliwa EVO 95 i EVO Diesel

15 gr/l na LPG

Rabat naliczany jest, jeżeli zatankujemy maksymalnie 100 litrów w ramach jednej transakcji.

Oprócz tego określone sieci stacji paliw pozwalają członkom swoich programów lojalnościowych na zbieranie punktów w aplikacji, które można później wymienić na różnego rodzaju promocje.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL