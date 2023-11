Skarbówka pozbywa się przejętych samochodów. Można trafić niezłe okazje

Spis treści: 01 Przejęte samochody wystawione na sprzedaż

02 Nissan Quashqai - kiedy można zobaczyć i ile kosztuje?

03 Mazda 3 od skarbówki

04 Przejęte BMW 520d - jaka cena?

05 Na liście aut także Renault Magnum

Przejęte samochody wystawione na sprzedaż

Urzędy Skarbowe z województwa podlaskiego wystawiły na licytację nie tylko przejęte grunty, ale również samochody. Z reguły (jest kilka wyjątków), by wziąć udział w aukcji trzeba jednak spełnić jeden warunek. Należy wpłacić wadium, które stanowi 10 proc. szacunkowej wartości danego dobra. W przypadku, gdy decydujemy się na przelew, wadium zostanie uznane za złożone, jeśli wpłata pojawi się na właściwym koncie bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją. Jeżeli jednak zamierzamy zapłacić gotówką, możemy zrobić to na godzinę przed licytacją.

Nissan Quashqai - kiedy można zobaczyć i ile kosztuje?

Na liście samochodów znalazł się m.in. Nissan Quashqai pierwszej generacji w odmianie siedmioosobowej. Samochód wyprodukowany został w 2009 roku. Auto będzie można zobaczyć 7 grudnia w godzinach 10:00-11:00 na parkingu P.P.U.H. HALS w miejscowości Kolonia Kopalny (numer 35, gmina Juchnowiec Kościelny). Tego samego dnia, o godzinie 12:00, ma tam odbyć się licytacja. Wartość szacunkowa to 25 tys. zł (co oznacza, że wadium wynosi 2,5 tys. zł). Cena wywoławcza to 18 750 zł. Urząd Skarbowy zwrócił uwagę, że auto nie posiada ubezpieczenia oraz badań technicznych.

Zdjęcie Nissan Qashqai+2 / Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku /

Mazda 3 od skarbówki

Na licytacji ma znaleźć się również egzemplarz Mazdy 3 pierwszej generacji. Auto pochodzi z 2004 roku i ma silnik wysokoprężny o pojemności 1,6. Chętni na zakup japońskiego modelu mogą obejrzeć go 12 grudnia, w godzinach 14:00-15:00, w tym samym miejscu, co wyżej wymieniony wyżej Nissan. Warto dodać, że w tym przypadku sąd orzekł przejście samochodu na rzecz Skarbu Państwa, w związku z czym jest to sprzedaż "z wolnej ręki". Oferty zakupu z proponowaną ceną nabycia oraz danymi oferenta należy złożyć do 13 grudnia w kancelarii Pierwszego Urzędu w Białymstoku, bądź przesłać na właściwy dla urzędu adres mailowy. Wartość auta oszacowana została na 4,4 tys. zł. Cena wywoławcza z kolei to 1 320 zł.

Zdjęcie W przypadku Mazdy 3 sprzedaż prowadzona jest "z wolnej ręki". / Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Przejęte BMW 520d - jaka cena?

Wśród wystawionych na sprzedaż aut znalazło się również BMW serii 5 szóstej generacji w wersji sedan. Jak wskazuje oznaczenie (520d), za napęd modelu odpowiada dwulitrowy silnik Diesla o mocy 184 KM. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2011 roku. Na udostępnionych przez skarbówkę z Białegostoku zdjęciach widać, że samochód ma delikatnie uszkodzone prawe tylne drzwi i nadkole. Auto będzie można obejrzeć 12 grudnia 2023 roku w godzinach 14:00-15:00 w tym samym miejscu, co wspomniane już samochody. Licytacja ma odbyć się dzień później, o godzinie 11:30, w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 13. Szacunkowa wartość auta to 46 tys. złotych, co oznacza, że wadium wynosi 4,6 tys. zł. Cena wywoławcza natomiast to 34,5 tys. zł.

Zdjęcie Do kupienia jest także BMW 520d F10 w ciekawej konfiguracji z jasnym wnętrzem / Izba administracji skarbowej w Białymstok /

Na liście aut także Renault Magnum

Na sprzedaż wystawiony został również znacznie większy pojazd. Chodzi o ciągnik siodłowy Renault Magnum z 2007 roku. Chętni na zakup będą mogli go zobaczyć w tym samym miejscu, co wszystkie wyżej wymienione auta, w dniu 19 grudnia w godzinach 14:00-15:00. Licytacja ma natomiast odbyć się w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku 20 grudnia o godzinie 11:30. Szacunkowa wartość pojazdu to 30 tys. zł (wadium 3 tys. zł), a cena wywoławcza - 22,5 tys. zł.

Zdjęcie Na sprzedaż wystawiono również nieco większy pojazd. / Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku /

Warto dodać, że to tylko kilka przykładów z listy samochodów, które już w niedalekiej przyszłości będą licytowane. Na sprzedaż wystawione zostały również takie auta jak Citroen Jumper z 2008 roku, Opel Zafira z 2005 r. czy Opel Corsa z 2007 r. W przypadku obu modeli niemieckiego producenta wadium nie jest wymagane.

Skarbówka oferowała także Audi A8 drugiej generacji z benzynowym V8 4.2 o mocy 335 KM pod maską. Cena wywoławcza wynosiła 13 tys. zł, ale oferta z tym autem już zniknęła, więc najwyraźniej znalazł się już chętny na flagową niemiecką limuzynę za grosze.