W skrócie Polacy najczęściej sprawdzają w bazach Carfax używane Volkswageny Golf, Audi A4 i BMW serii 3.

Średni wiek kontrolowanych pojazdów to aż 19 lat, a przeciętny przebieg przekracza 238–291 tys. km.

Znaczna część sprawdzanych aut pochodzi z importu i była uczestnikami poważnych wypadków.

Z danych IBRM Samar wynika, że we wrześniu na polskie drogi trafiło blisko 81,5 tys. samochodów używanych. Statystyczny wiek sprowadzonego auta wynosi 12,4 roku i jest o około 2,5 roku niższy niż średnia dla zarejestrowanych obecnie w Polsce samochodów osobowych.

Obraz nędzy i rozpaczy? Polacy szukają 19-letniej nówki premium

Jeszcze smutniejszy obraz polskiego rynku wyłania się z danych Carfaxu. Wynika z nich, że wielu rodaków marzy o samochodzie segmentu premium i realizuje te marzenia decydując się na kupno auta w wieku blisko 20 lat. Takie podejście niesie za sobą szereg niebezpieczeństw - począwszy od wysokich kosztów napraw, kończąc na wysokim ryzyku kupna samochodu po poważnym wypadku.

Pocieszającym jest fakt, że Polacy coraz częściej starają się ustalić historię interesującego ich samochodu. Największa liczba wygenerowanych raportów (aż 12 proc.) dotyczy obecnie Volkswagena. W rankingu popularności marek znajdziemy też kolejno

Opla (9 proc.),

Forda (7 proc.),

Toyotę (7 proc.),

Renault (7 proc.).

Przygnębiające dane z Polski. Szukamy 19-letniej "nówki"

Przygnębiająco wygląda za to statystyczny obraz trójki najczęściej sprawdzanych w bazach danych Carfaxu modeli. Znajdziemy na niej aż dwa samochody marek premium, które nie słyną przecież z niskich kosztów eksploatacji. Gdyby tego było mało, średni wiek takiego samochodu wynosi aż 19 lat, a średni przebieg - w zależności od modelu - waha się między 238 a 291 tys. km

Trójkę najczęściej sprawdzanych przez polskich nabywców modeli otwiera Volkswagen Golf. W jego przypadku 78 proc. zarejestrowanych w bazie Carfax aut (dla polskiego rynku liczy ona ponad 23 mln pojazdów) pochodzi z importu. W 35 proc. wpisów znajdziemy informacje o wypadkowej przeszłości samochodu.

Jeszcze gorzej jest w przypadku Audi A4. Aż 94 proc. egzemplarzy tego modelu zarejestrowanych w polskiej bazie Carfaxu pochodzi z importu, a odsetek aut powypadkowych to 43 proc.

Smutnego obrazu dopełnia BMW serii 3 z udziałem aut z importu na poziomie 89 proc. i 48 proc. pojazdów z wpisami o naprawach powypadkowych.

Polacy przestaną kochać Audi A4? Wszystko przez TDI

W danych widać też zmieniającą się strukturę polskiego rynku samochodów używanych i odwracanie się nabywców od silników wysokoprężnych,

Rosnące ceny paliw i presja regulacyjna wobec diesli mogą wkrótce ograniczyć atrakcyjność np. Audi A4, w którym dominują jednostki wysokoprężne. Jednocześnie rośnie zainteresowanie młodszymi używanymi Toyotami czy Hyundaiami, które oferują napędy hybrydowe i dają perspektywę niższego koszty utrzymania

Aż 61 proc. odnotowanych w polskiej bazie egzemplarzy Audi A4 napędzanych jest silnikiem Diesla. Jak wynika z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Cyfryzacji - w 2024 Audi A4 zajmowało 3. miejsce na liście najpopularniejszych samochodów z silnikami Diesla w Polsce. Dla porównania w przypadku Volkswagena Golfa odsetek aut z jednostką wysokoprężną wynosi 48 proc., a BMW serii 3 - 45 proc.

Statystyczny obraz polskiego Audi A4 jest raczej dość smutny. Średni wiek takiego samochodu to 19 lat, a średni przebieg to aż 293 000 km.

