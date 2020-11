Opel lepszy niż Mercedes? Sensacyjne doniesienia z Niemiec!

W opublikowanym niedawno raporcie usterkowości pojazdów - TÜV-Report 2021 - znalazło się sporo niespodzianek. Jak prezentują się zwycięzcy poszczególnych segmentów wiekowych?

Triumfatorem całego zestawienia został Mercedes GLC. Inspektorzy TUV mieli zastrzeżenia jedynie do 1,7 proc. skontrolowanych egzemplarzy. Drugie miejsce zajęły ex aequo trzy pojazdy: Mercedes klasy B, Porsche 911 oraz - uwaga - Opel Insignia! W każdym przypadku diagności mieli zastrzeżenie do 2,2 proc. skontrolowanych samochodów!



Zwycięzcą segmentu mini, czwarty raz z rzędu(!), został Opel Adam (usterkowość 3,7 proc.). W segmencie B, podobnie jak przed rokiem, zwyciężyło Audi A1 z wynikiem 3,3 proc. Za najmniej usterkowe auto kompaktowe uznano Hyundaia i30 (usterkowość 2,5 proc.), który wyprzedził ubiegłorocznego zwycięzcę - Mercedesa klasy A.



W klasie średniej - pierwszy raz w historii - zwyciężył Opel Insignia (usterkowość 2,2 proc.) wyprzedzając ubiegłorocznego triumfatora - Mercedesa klasy C. Najmniej awaryjnym vanem okazał się Mercedes klasy B (usterkowość 2,2 proc.), a w kategorii SUVów pierwsze miejsce zajął zwycięzca całego rankingu - Mercedes GLC (usterkowość 1,7 proc.).

Warto też bliżej przyjrzeć się dwóm najbardziej interesującym - z punktu widzenia polskiego nabywcy - grupom wiekowym. W kategorii pojazdów w wieku od 7 do 9 lat zwyciężyło Porsche 911 Carrera (usterkowość 6,7 proc.) przed: 2. Mercedesem SLK (usterkowość 7,5 proc.), 3. Audi TT (usterkowość 10,0 proc.), 4. Mitsubishi ASX (usterkowość 11,5 proc.) i 5. Audi Q5 (usterkowość 12,2 proc.).



Biorąc pod uwagę pojazdy w wieku miedzy 9 a 11 lat zwycięzcą znów okazało się Porsche 911 Carrera (usterkowość 9,6 proc.). Drugie miejsce zajęło Audi TT (usterkowość 14,8 proc.). Najniższy stopnień podium przypadł w udziale Hondzie Jazz (usterkowość 14,8 proc.). W pierwszej piątce są też: 4. BMW X1 (usterkowość 15,9 proc.) i 5. Volkswagen Golf Plus (usterkowość 16,4 proc.).



W dziesiątce najmniej psujących się modeli w tym wieku znajdziemy jeszcze: 6. Mercedesa klasy E w wersji Coupe (usterkowość 17,1 proc.), 7. Volkswagena Golfa VI (usterkowość 17,1 proc.), 8. Audi Q5 (usterkowość 18,0 proc.), 9. Mercedesa GLK (usterkowość 18,2 proc.) i 10. Forda Fusiona (usterkowość 18,7 proc.).



