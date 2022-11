Niemieccy diagności ostrzegają: z tymi modelami jest najwięcej problemów

Raport TUV 2023 powstał w oparciu o dane z 9,6 mln przeglądów wykonanych w Niemczech między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku.

TUV 2023 - czy Niemcy dbają o swoje auta?

Przypominamy, że zestawienie TUV bazuje na danych z obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów. W przeciwieństwie chociażby do raportu ADAC, nie dotyczy więc usterek, które unieruchomiły pojazd na drodze lecz jego ogólnej kondycji technicznej. Daje jednak pewien obraz trwałości danego modelu, co trudno przecenić z perspektywy osoby planującej zakup samochodu używanego.



W przypadku tego typu zestawień najciekawiej prezentuje się zawsze "dół tabeli", czyli zestawienie pojazdów, które wypadły najgorzej.

Reklama

Trzeba pamiętać, że o pozycji danego modelu na liście zwycięzców często świadczy zasobność właścicieli. Przykładowo - wśród najstarszych aut w wieku 10 i 11 lat od dawna czołowe noty zajmują takie pojazdy jak Porsche 911 czy Mercedes SLK. Z reguły pełnią one rolę używanego okazyjnie, trzeciego czy czwartego samochodu w rodzinie, co w oczywisty sposób wpływa na ich przebiegi. Do tego dochodzi też większa skłonność zamożnych właścicieli do serwisowania ich w ASO długo po upływie gwarancji.

Tego samego nie można jednak powiedzieć o samochodach marek popularnych, które z reguły nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową. Pokornie służą więc właścicielom niemal każdego dnia i często kończą swoją karierę w autoryzowanych stacjach obsługi, gdy tylko minie okres ochrony gwarancyjnej. I często to te najtańsze modele mogą się "pochwalić" najgorszymi wynikami.



Ktore samochody najmocniej dały się w ostatnim roku we znaki niemieckim diagostom?

Najbardziej usterkowe samochody w wieku od 2 do 3 lat

Dacia Logan (średnia usterkowość 11,6 proc.)

Dacia Dokker (średnia usterkowość 10,8 proc.)

Citroen C3 Aircross (średnia usterkowość 9,4 proc.)

Volkswagen Sharan (średnia usterkowość 9,4 proc.)

BMW X5/X6 (średnia usterkowość 8,8 proc.)

Najbardziej usterkowe samochody w wieku od 4 do 5 lat

Dacia Duster (średnia usterkowość 18,0 proc.)

Volkswagen Sharan (średnia usterkowość 17,1 proc.)

BMW 2 Active Tourer (średnia usterkowość 16,7 proc.)

Seat Alhambra (średnia usterkowość 16,6 proc.)

Dacia Dokker (średnia usterkowość 16,1 proc.)

Najbardziej usterkowe samochody w wieku od 6 do 7 lat

Dacia Duster (średnia usterkowość 24,4 proc.) Dacia Dokker (średnia usterkowość 24,4 proc.)

BMW serii 5/6 (średnia usterkowość 23,8 proc.)

Dacia Logan (średnia usterkowość 23,5 proc.) ,

Fiat Punto (średnia usterkowość 22,5 proc.)

Najbardziej usterkowe samochody w wieku od 8 do 9 lat

Dacia Logan (średnia usterkowość 32,9 proc.)

Fiat Punto (średnia usterkowość 31,1 proc.)

Dacia Duster (średnia usterkowość 28,4 proc.)

Ford Mondeo (średnia usterkowość 28,0 proc.)

Renault Twingo (średnia usterkowość 22,5 proc.)

Najbardziej usterkowe samochody w wieku od 10 do 11 lat

Renault Clio (średnia usterkowość 36,4 proc.)

Renault Twingo (średnia usterkowość 35,9 proc.)

Dacia Logan (średnia usterkowość 35,6 proc.)

Dacia Sandero (średnia usterkowość 35,0 proc.)

Fiat Panda (średnia usterkowość 33,8 proc.)

***