Nie, nie żartuję. Jednym z ważnych powodów powstania tego auta było przekonanie, że w gamie Volkswagena nie ma siedmiomiejscowego SUV-a. Informacja o tym, że istnieje Tiguan Allspace nie przebiła się do świadomości klientów. W Wolfsburgu uznano więc, że nie ma sensu rozwijać projektu Tiguan Allspace. Zamiast tego lepiej zaimportować do nas globalny model, który sprzeda się w USA jako nowy Tiguan, a przy okazji może przykuje uwagę klientów z Europy poszukujących auta 5+2, albo po prostu SUV-a z ogromnym bagażnikiem. I tak powstał on: Volkswagen Tayron.



Zdjęcie Tayron może mieć reflektory IQ.LIGHT HD matrix z 38 400 diodami LED / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Tayron - wymiary i wielkość bagażnika

Z nadwoziem od długości 4770 mm plasuje się między Touaregiem (4902 mm) a Tiguanem (4539 mm). Ma o 11 cm dłuższy rozstaw osi niż ten drugi (2791 mm vs 2677 mm), co obiecuje dodatkową przestrzeń w kabinie. Klasyczna sylwetka SUV-a z wysoko uniesioną, niemal płaską maską i kubełkowatym kształtem nadwozia również podpowiada, że Volkswagen projektując ten model postawił na przestrzeń i pakowność - w wersji siedmiomiejscowej bagażnik ma 850 litrów pojemności, a w pięciomiejscowej - aż 885. Gdy siedmiomiejscową podróżuje komplet pasażerów, wciąż zmieścimy tam jeszcze 345 litrów bagażu - tyle co w miejskim hatchbacku.

Zdjęcie Pięciomiejscowa odmiana ma bagażnik o pojemności 885 litrów / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Ci, dla których od pojemności bagażnika ważniejsza jest liczba miejsc siedzących, też powinni zwrócić uwagę na ten model. Tayron sprzedawany będzie również jako auto siedmiomiejscowe, choć poprawnie powinniśmy powiedzieć 5+2 miejscowe. Długość nadwozia podpowiada, że w kabinie trudno będzie zmieścić siedmiu dorosłych. Poza tym zajmowanie miejsca w trzecim rzędzie będzie wymagało nie lada ekwilibrystyki. Próbowałem, nie polecam nikomu. Z tyłu o jako takim komforcie mogą mówić wyłącznie drobni nastolatkowie, którzy już nie muszą siedzieć w fotelikach i zdołają wcisnąć się za kanapę w drugim rzędzie. Właśnie z tych powodów z siedmiu miejsc zrezygnowali Japończycy projektując nowe Mitsubishi Outlander, które będzie walczyło z Tayronem o klientów w Europie.

Zdjęcie Chromowana listwa biegnąca nad szybami bocznymi to "kij do hokeja". Ma optycznie wysmuklać sylwetkę auta / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Wersje wyposażenia VW Tayron

Przechodząc od bagażnika do kabiny - w drugim rzędzie siedzi się po królewsku. Mnóstwo miejsca nad głową, sporo wokół kolan, wystarczająco na stopy - tak powinno być w rodzinnym SUV-ie. Dodatkowo mamy jeszcze przemyślane rozwiązania takie jak centralny podłokietnik z miejscem na napoje i podstawką pod smartfon/tablet.

Zdjęcie Siedzący z tyłu mają specjalne miejsce do umieszczenia smartfona lub tabletu / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Za kierownicą też może być luksusowo. Volkswagen proponuje fotele wykończone skórą lub ekologicznym materiałem ArtVelours fotele, z opcją masażu, a nawet wentylacji. Oczywiście w wyższych wersjach wyposażenia, takich jak widocznej na zdjęciach odmianie Elegance. Tę w środku wyróżniają wstawki w kokpicie z prawdziwego drewna, grubsze szyby z lepszą izolacją akustyczną, elektrycznie unoszona pokrywa bagażnika, czy asystent parkowania Park Assist Pro, samodzielnie wstawiający auto w zapamiętane miejsce postojowe.

Do wyboru jest jeszcze wersja R-Line z fotelami ze zintegrowanymi zagłówkami, detalami, które wyglądają jakby były wykonane z aluminium, sportowo skrojonymi zderzakami i 19-calowymi obręczami z lekkich stopów.

Jest jeszcze wersja podstawowa - Life, której dokładną specyfikację poznamy w chwili ogłoszenia cenników.



Zdjęcie W wersji Elegance pojawiają się elementy wykończenia z drewna / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Jakie silniki może mieć Volkswagen Tayron

Gama napędowa jak na dzisiejsze czasy jest zaskakująco szeroka. Tayron sprzedawany będzie aż w siedmiu wariantach. Podstawę gamy stanowi przednionapędowa wersja 1.5 eTSI o mocy 150 KM z układem mild hybrid.

Volkswagen proponuje też dwie odmiany hybryd plug-in: o mocy 204 lub 272 KM, również z napędem na przednią oś. Według wstępnych zapowiedzi, te ładowane z gniazdka odmiany mają pokonywać na energii elektrycznej przeszło 100 km (bateria 19,7 kWh). W połączeniu z jednostką benzynową mają przejeżdżać między wizytami na stacji paliw do 850 km. Według specyfikacji akumulatory są przygotowane na ładowanie prądem stałym o mocy do 50 kW, lub przemiennym o mocy 11 kW.

Zdjęcie VW Tayron sprzedawany będzie w wersji benzynowej, wysokoprężnej i jako hybryda plug-in / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Kolejne na liście są dwie wersje napędzane silnikiem 2.0 TSI. Benzynowa jednostka może mieć 204 albo 265 KM i zawsze będzie łączona z napędem na cztery koła. Wyliczankę wieńczą wersje wysokoprężne. Tayrona może napędzać silnik 2.0 TDI o mocy 150 KM napędzający przednie koła, lub jego 193-konna odmiana z napędem 4MOTION. Producent chwali się, że dwulitrowe jednostki będą pozwalały na ciągnięcie przyczepy o masie nawet 2,5 tony.

Nie da się zamówić Tayrona z ręczną skrzynią biegów. W każdej wersji silnik połączony jest z siedmiobiegową przekładnią DSG.

Zdjęcie Zarówno z przodu jak i z tyłu w aucie pojawiają się podświetlane logotypy marki / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Ile kosztuje Volkswagen Tayron?

Importer jeszcze nie podał polskich cen. Pierwsze auta pojawią się na rynku wczesną wiosną, a cenniki zostaną opublikowane w ciągu najbliższych trzech/czterech tygodni.