Testy Toyota Hilux 2.8 D-4D Invincible - poczuj się jak twardziel

GR Sport ma wszystkie najważniejsze atuty nowego Hiluxa. Zdolności terenowe zostały wzmocnione dzięki wsparciu aktywnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu oraz systemu aktywnej kontroli trakcji. Z drugiej strony, poprawa zawieszenia oraz redukcja drgań i hałasów przyczyniła się do wyższego komfortu na drodze.

"Toyota Hilux ma legendarną reputację jako auto twarde i niezawodne. Odnosi się to nie tylko do naszej rajdówki, ale i do aut drogowych, w tym wersji GR Sport. Nowy model, który jest inspirowany naszymi samochodami z Rajdu Dakar, oferuje wrażenia z jazdy na jeszcze wyższym poziomie, zarówno na drogach jak i bezdrożach. Czuć w nim ducha sportowej rywalizacji, dzięki czemu klienci na całym świecie mogą posmakować atmosfery Rajdu Dakar" - tak o Hiluxie GR Sport mówi Nasser Al-Attiyah, kierowca TOYOTA GAZOO Racing, wielokrotny mistrz świata w rajdach terenowych i trzykrotny triumfator Rajdu Dakar.

Przeprojektowane zawieszenie

Kluczową zmianą w układzie zawieszenia jest wprowadzenie amortyzatorów jednorurowych z przodu i z tyłu oraz zmodyfikowanych sprężyn. Jednorurowa konstrukcja daje większą przestrzeń na tłok, co powoduje lepsze tłumienie, szybsze reakcje oraz lepsze odprowadzanie ciepła. Pozwala także na zachowanie optymalnych właściwości oleju w trakcie jazdy w trudnych warunkach.

Przednie sprężyny śrubowe zostały usztywnione oraz - wraz z nowymi amortyzatorami - pomalowane na czerwono. W aucie zastosowano także poprawki znane z nowego Hiluxa, w tym przeprojektowane resory piórowe i nowe tuleje.

W porównaniu ze standardowym Hiluxem wersja GR Sport ma poprawione właściwości jezdne, w tym reakcję skręt kierownicy i lepsze osiągi na prostej. Karoseria zachowuje się stabilnie, przechyły nadwozia są pod kontrolą, podobnie jak przyczepność tylnej osi.

Nowe zestrojenie zawieszenia poprawia też znacznie komfort jazdy dzięki szybkiej reakcji na wibracje o wysokiej częstotliwości i zwiększonej zdolności tłumienia, co pozwala kontrolować zachowanie nadwozia i eliminować wstrząsy.

Osiągi

Wersję GR Sport napędza 2,8-litrowy silnik, który jest w ofercie od 2020 roku. Jednostka napędowa ma moc 204 KM (150 kW) i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Silnik połączony jest z sześciobiegową skrzynią automatyczną. Hilux GR Sport występuje wyłącznie w wersji z podwójną kabiną. Samochód może pociągnąć przyczepę z hamulcem o masie 3,5 tony, a jego ładowność wynosi tonę.

Stylistyka GR Sport

Wyjątkowe elementy stylistyczne na zewnątrz i w kabinie podkreślają specjalny charakter wersji GR Sport.

Czarny przedni grill ma wzór w kształcie litery G na kratce oraz zyskał poprzeczkę z napisem TOYOTA, który zastąpił emblemat marki. To nawiązanie do dziedzictwa tego modelu i klasycznych Hiluxów czwartej generacji z początku lat 80. Stylistyka przedniej części podkreślona jest nowymi, powiększonymi obramowaniami świateł przeciwmgielnych. 17-calowe felgi aluminiowe mają kontrastowe czarne wykończenie i są wyposażone w opony terenowe.

Czarny motyw jest obecny także na lusterkach, bocznych stopniach, błotnikach, nad przestrzenią ładunkową i w klamce tylnej klapy. Dzięki temu jaskrawoczerwone osłony, amortyzatory i sprężyny są wyraźnie podkreślone. Samochód ma też dyskretne oznaczenia symbolem GR.

W kabinie z przodu zamontowano nowe, sportowe fotele, które wykonano z czarnej skóry oraz syntetycznego zamszu, a całość uzupełniają czerwone perforacje oraz obszycia. Logotypy GR Sport są umieszczone na fotelach, dywanikach, przycisku Start, a także w formie animacji graficznej na wyświetlaczu. Kierowca może korzystać z łopatek do zmiany biegów, a sportowe pedały wykonano z aluminium. Wstawki nawiązujące do włókna węglowego dodają rasowego charakteru, podobnie jak czerwona listwa dekoracyjna poprowadzona w poprzek kokpitu czy niebieskie podświetlenie panelu drzwi.

Wyposażenie bazuje na najwyższych dotychczasowych specyfikacjach Hiluxa i zawiera światła LED, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start, dwustrefową klimatyzację, system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.

Nowy Hilux GR Sport trafi do europejskich salonów latem 2022 roku.

