Toyota GR Yaris po modernizacji. 19 KM więcej za ekstra 40 tys. zł

Toyota GR Yaris po liftingu. Ma więcej mocy

Toyota GR Yaris po liftingu przeszła sporą modernizację. Po konsultacjach z kierowcami rajdowymi i wyścigowymi inżynierowie Toyota Gazoo Racing wprowadzili sporo poprawek. Przede wszystkim Japończycy zwiększyli moc trzycylindrowej jednostki 1.6 z 261 KM do 280 KM. Auto dysponuje również większym momentem obrotowym (z 360 do 390 Nm). Oprócz tego do oferty weszła ośmiobiegowa skrzynia automatyczna. To jednak nie koniec modyfikacji, ponieważ inżynierowie poprawili również podwozie, pozycję za kierownicą, zawieszenie, które ma nowe ustawienia sprężyn i wzmocnione przednie amortyzatory. Przeprojektowano także deskę rozdzielczą.

Toyota GR Yaris. Wersje wyposażenia

Toyota GR Yaris po liftingu oferowana jest tylko w jednej wersji wyposażeniowej, Dynamic. Znajdziemy tutaj m.in.:

dwustrefową klimatyzację

dostęp bezkluczykowy

12,3-calowy ekran wskaźników

8-calowy ekran multimediów

nawigację Connected z trybem offline i czteroletnią transmisją danych

bezprzewodowe połączenie z telefonem za pomocą Apple CarPlay i Android Auto

reflektory, światła do jazdy dziennej i tylne światła w technologii LED

kamerę cofania

system utrzymania pasa ruchu

inteligentny tempomat adaptacyjny

sportowe fotele GR

18-calowe felgi aluminiowe

aluminiowe nakładki na pedały

Do podstawowego wyposażenia włączone został najważniejsze elementy pakietu Sport - dodatkowa chłodnica, intercooler z instalacją natrysku wody oraz zmodyfikowany wlot powietrza.

Zdjęcie W standardzie na wyposażeniu znajdziemy m.in. 12,3-calowy ekran wskaźników. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris?

Klient może zdecydować się na wersję z sześciobiegową skrzynią manualną lub wspomnianym już ośmiobiegowym automatem. Decydując się na pierwszą opcję trzeba będzie zapłacić 214 900 złotych. W drugiej odmianie ceny startują od 225 900 zł. Dla porównania, kiedy pod koniec listopada ogłoszono, że kolejnych 100 egzemplarzy oferowanego w limitowanej liczbie sztuk GR Yarisa trafi do naszego kraju, ceny startowały od 172 900 zł. Różnica cenowa między starszą i nową wersją robi spore wrażenie. Z drugiej strony, teraz na wyposażeniu znajdziemy m.in. wyświetlacz zamiast 4,2-calowego ekranu wciśniętego między zegary. Ponadto mamy wybór, jeśli chodzi o skrzynię biegów.

Zdjęcie Ceny nowej Toyoty GR Yaris startują od 214 900 zł. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Toyota GR Yaris z pakietem VIP

Jeśli niektórzy uważają, że standardowe wyposażenie to za mało, mogą zdecydować się na doposażenie auta o pakiet VIP kosztujący 16 tys. zł. Obejmuje on 18-calowe kute felgi aluminiowe, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system monitorowania martwego pola czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu auta. W egzemplarzach z automatem ten ostatni system posiada funkcję hamowania. Ponadto GR Yaris z automatem wyoposażony jest w układ detekcji przeszkód.

Kiedy Toyota GR Yaris trafi do klientów?

Przedsprzedaż Toyoty GR Yaris po liftingu ruszy 12 marca. Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w drugiej połowie roku.