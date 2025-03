W ostatnim czasie Internet podbijają filmy przedstawiające mycie zabrudzonych motocykli suchym lodem. To technika, która polega na użyciu granulek suchego lodu i wykorzystaniu metody działającej na zasadzie kinetycznej i termicznej. Granulki suchego lodu w temperaturze około -79°C kierowane są pod dużym ciśnieniem na zabrudzoną powierzchnię. W wyniku tego procesu suchy lód sublimuje, nie pozostawiając po sobie żadnych resztek. To oznacza, że brud i zanieczyszczenia zostają zdmuchnięte z powierzchni, więc jednocześnie nie ma ryzyka, że cząsteczki czyszczące dostaną się w newralgiczne miejsca, takie jak chociażby kostki elektryczne czy komputery zarządzające zaawansowaną elektroniką.

To zdecydowanie najczęściej zdawane pytanie i bardzo dobrze. Nie należy wierzyć we wszystko co znajduje się w Internecie. Metoda czyszczenia suchym lodem nie pozostawia złudzeń nawet pomimo ekstremalnie niskiej temperatury cząsteczek. Odpowiedź jest jasna - czyszczenie suchym lodem jest bezpieczne, o ile jest przeprowadzane prawidłowo.