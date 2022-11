Toyota GR Yaris znów w Polsce. Jak macie gruby portfel biegnijcie do salonu

Spis treści: 01 1078 egzemplarzy GR Yarisa w Polsce

Toyota GR Yaris zadebiutowała dwa lata temu, jako drugi po GR Suprze, globalny model z linii GR (Gazoo Racing). Jego produkcja w wyspecjalizowanej fabryce GR Factory w Japonii ruszyła 24 października 2020 roku. Samochód powstaje w limitowanej liczbie egzemplarzy. Testy Toyota GR Yaris – wrażenia rodem z WRC

Do tej pory do Polski trafiło w kilku seriach łącznie 1 078 egzemplarzy GR Yarisa, które błyskawicznie znalazły nabywców. Niemal wszystkie (97 proc. aut) to pojazdy z wyposażeniem Dynamic i pakietem Sport, czyli w wersji niemal wyczynowej.

Pakiet Sport zawiera mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (Limited Slip Differential - LSD) typu torsen z przodu i z tyłu, zawieszenie dostrojone do jazdy po torze oraz kute 18-calowe felgi aluminiowe z oponami Michelin Pilot Sports 4s.

Najpopularniejszym kolorem nadwozia sportowego Yarisa jest lakier Pearl White, który wybrało 38 proc. kupujących.

W przyszłym roku do Polski trafi kolejne 100 sztuk GR Yarisa. Samochód będzie można zamawiać u dilerów Toyoty od 23 listopada. Pierwsze serie GR Yarisa były sprzedawane od 143 tys. zł, następnie cena wzrosła do 153 i 163 tys. zł. Najnowsze egzemplarze będą kosztować od 172 900 tys. zł. Pakiet Sport to kolejne 19 tys. zł, co daje kwotę 191 900 zł.

Toyota GR Yaris ze "zwykłym" Yarisem w wspólną nazwę, światła i lusterka. Auto co prawda zbudowano na modułowej platformie TNGA, ale jej przednia część to wersja GA-B (dla mniejszych samochodów, z której korzysta zwykły Yaris), natomiast tylna to GA-C znana z Corolli. Strefa motofanów Szalony GRMN Yaris tylko dla Japończyków. 500 sztuk i dwa pakiety specjalne

Rozwiązanie takie było konieczne ze względu na potrzebę poszerzenia rozstawu tylnych kół i zamontowania nowego, wielowahaczowego zawieszenia. Dzięki temu można było również zastosować napęd wszystkich kół GR-Four.

Inżynierowie poświęcili wiele uwagi ograniczeniu masy pojazdu i aerodynamice nadwozia GR Yarisa. Dzięki temu samochód waży tylko 1280 kg, a jego stosunek masy do mocy wynosi 4,9 kg/KM.

Zdjęcie Toyota GR Yaris / materiały prasowe

Toyota GR Yaris napędzana jest trzycylindrowym silnikiem 1.6, który dzięki doładowaniu generuje 261 KM i 360 Nm. Samochód wyposażony jest w manualną skrzynię 6-biegową i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s.

***