Stało się to, czego wielu się obawiało - Ford Focus, przez lata jeden z najpopularniejszych modeli segmentu C w Europie, definitywnie znika z rynku. Choć informacje o zakończeniu jego produkcji pojawiały się już od 2022 roku, dziś wiadomo, że ostateczny koniec nastąpi w listopadzie tego roku. To oznacza pożegnanie z kultowym modelem, który cieszył się ogromnym uznaniem także w Polsce.