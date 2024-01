Toyota Camry po zmianach. Nowy styl i mocniejsza hybryda to nie wszystko

Spis treści: 01 Nowa Toyota Camry - co się zmieniło?

02 Nowa Toyota Camry - cyfrowa i luksusowa

03 Nowa Toyota Camry - mocniejsza i oszczędna hybryda

04 Nowa Toyota Camry - kiedy na drogach?

05 Nowa Toyota Camry - to będzie duża szansa

Facelifting kojarzy się z subtelnymi zmianami, drobnymi poprawkami i zmianami w ofercie, Jednakże, nie przypadku Toyoty Camry. Model po modernizacji ma zupełnie nowy front tożsamy z nowym Priusem czy C-HR, przeprojektowany pas tylny, cyfrowe wnętrze oraz mocniejszy i oszczędniejszy napęd hybrydowy 5. generacji.

Nowa Toyota Camry - co się zmieniło?

Toyota Camry po liftingu ciągle wygląda elegancko, ale teraz jest w niej trochę sportowego pazura. Auto ma zupełnie nowy pas przedni, przeprojektowane zderzaki i nowe lampy, natomiast linia boczna nie zmieniła się wcale, choć teraz nadwozie jest dłuższe o 35 mm.

Zdjęcie Toyota Camry po liftingu ma zupełnie przeprojektowany pas przedni. Sedan upodobnił się do Priusa i nowej Toyoty C-HR / Jan Guss-Gasiński

W ofercie pojawiły się także trzy nowe lakiery (brązowy, czerwony i granatowy) oraz nowy wzór 19-calowych felg. Są też zmiany, których nie widać gołym okiem. Inżynierowie zadbali, by w kabinie było bardziej cicho - wygłuszono słupki A, wnęki klamek, a także zamontowano grubszą szybę czołową.

Nowa Toyota Camry - cyfrowa i luksusowa

Wraz z nadwoziem zmienił się kokpit. Toyota Camry dorobiła się wreszcie cyfrowych wskaźników, większego ekranu systemu multimedialnego (12,3 cala) i nowego systemu info-rozrywki z bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Producent podkreśla również, że w nowym modelu wykorzystano lepsze materiały. Nowy jest projekt deski rozdzielczej, tunelu środkowego, nowa jest także kierownica oraz panel klimatyzacji. Zmieniło się sporo, ale nie zmienia się sposób obsługi - wszystkim sterujemy dużymi i fizycznymi przyciskami.

Nowa Toyota Camry - mocniejsza i oszczędna hybryda

Pod maską nowej Toyoty Camry wciąż pracuje 4-cylindrowy benzyniak o pojemności 2,5-litra. Jednakże, teraz jest to układ hybrydowy 5. generacji, który korzysta z mocniejszej i bardziej responsywnej bipolarnej baterii litowo-jonowej. W efekcie moc napędu wzrosła o 6 proc. z 218 do 231 KM. Dodatkowo rozmiar i masę poszczególnych elementów napędu i przekładni udało się zredukować. To wszystko przełożyło się na osiągi - teraz pierwsza “setka" pojawia się po 7,9 sekundy (wcześniej 8,3 sekundy).

Producent zapewnia również, że Camry będzie zużywać mniej paliwa.

Modyfikacje nie objęły jednak tylko napędu. Toyota Camry ma się również lepiej prowadzić, a to za sprawą przeprojektowanego zawieszenia - z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, zaś z tyłu podwójne wahacze.

Nowa Toyota Camry - kiedy na drogach?

Ceny i specyfikację Toyoty Camry po liftingu poznamy już w kwietniu, wtedy też ruszy przedsprzedaż w polskich salonach. Pierwsze samochody trafią do polskich klientów najpóźniej we wrześniu.

Nowa Toyota Camry - to będzie duża szansa

Przez ostatnie lata w Polsce zarejestrowano 14,5 tys. egzemplarzy Camry (2019-2023 r.). Wiele wskazuje na to, że nowa Toyota Camry po liftingu może cieszyć się większym zainteresowaniem od schodzącego modelu, bowiem w 2024 roku na rynku zabraknie konkurencji w postaci innych dużych sedanów - Ford Mondeo, Mazda 6, Volkswagen Passat Sedan czy Renault Talisman to modele, które zniknęły już na dobre.

Zdjęcie Toyota Camry zyskuje nowy system multimedialny. Apple CarPlay czy Android Auto będą teraz obsługiwane bezprzewodowo / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Zmienił się pas przedni oraz tylne lampy. W ofercie pojawią się także nowe lakiery i nowy wzór felg / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Ceny nowej Toyoty Camry poznamy bliżej kwietnia. W czerwcu wystartuje produkcja, a auta trafią do klientów we wrześniu / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Kabina nowej Toyoty Camry została wykonana z lepszych materiałów. Producent zadbał też, by było w niej ciszej / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Hybryda 5. generacji jest nieco mocniejsza i szybsza. Przy tym wszystkim auto ma zużywać jeszcze mniej paliwa, niż poprzednik / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Toyota Camry po liftingu pojawi się na polskich drogach we wrześniu / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

