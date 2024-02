Opel Corsa w nowych wersjach. Jedna zużywa o litr paliwa mniej

Spis treści: 01 Opel Corsa Electric Yes. Wyposażenie i napęd

02 Opel Corsa Electric Yes. Cena

03 Opel Corsa z miękką hybrydą. Napęd

04 Opel Corsa Hybrid. Wersje wyposażenia i ceny

Opel Corsa po liftingu otrzymał nową specjalną wersję wyposażenia - Electric Yes. Samochód będzie wyróżniać się czerwonym lakierem Rekord Red (dostępny będzie również w innych kolorach nadwozia). Z kolorem nadwozia kontrastują dach i obudowy lusterek w czarnym kolorze. Auto stoi na 16-calowych czarnych felgach.

Opel Corsa Electric Yes. Wyposażenie i napęd

Wewnątrz znajdziemy fotele z czerwonymi akcentami. Ciemna podsufitka kontrastuje z białymi elementami wnętrza. Gdyby ktoś zapomniał, z jaką wersją ma do czynienia, przypomni o tym znajdujący się w części deski rozdzielczej przed pasażerem emblemat #YES. Oprócz różnego rodzaju systemów wspomagania kierowcy auto wyposażone będzie m.in. w:

bezkluczykowy system uruchamiania "Keyless Start"

tylny pilot parkowania

automatyczną klimatyzację.

10-calowy ekran systemu multimediów

możliwość bezprzewodowego połączenia z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto

Zdjęcie Fotele Opla Corsy Electric Yes wyróżniają się czerwonymi akcentami. / materiały prasowe

Samochód w tej wersji wyposażeniowej można nabyć wyłącznie z napędem elektrycznym. Corsa oferuje w tej odmianie 136 KM i 260 Nm momentu obrotowego. Akumulator o pojemności 50 kWh oferuje do 357 km zasięgu (według danych WLTP).

Opel Corsa Electric Yes. Cena

Ceny Opla Corsy Electric Yes startują od 129 tys. złotych. Dla porównania elektryczna Corsa oferowana obecnie tylko w jednej wersji, GS, kosztuje 174 700 zł.

Zdjęcie Opel Corsa Electric Yes kosztuje 129 tys. zł. / materiały prasowe

Opel Corsa z miękką hybrydą. Napęd

Do oferty zmodernizowanej Corsy dołącza również miękka hybryda. Bazą Corsy Hybrid jest trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra w dwóch wariantach mocy - 100 KM lub 136 KM. Wspomaga go 48-woltowa instalacja elektryczna z silnikiem o mocy 28 KM. Napęd współpracuje z sześciobiegową, dwusprzęgłową zelektryfikowaną skrzynią.

Zdjęcie Do oferty Opla Corsy trafiła również miękka hybryda. / materiały prasowe

Zdaniem producenta litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,4 kWh pozwala na przejechanie do 1 km lub do 50 proc. czasu jazdy po mieście w trybie elektrycznym. Ponadto Corsa Hybrid ma charakteryzować się o ok. 18 proc. niższym zużyciem paliwa i emisją dwutlenku węgla. Według niemieckiej marki Corsa Hybrid, w porównaniu z odmianą z silnikiem benzynowym 1,2 i ośmiobiegowym automatem może zaoszczędzić nawet litr paliwa na 100 km w cyklu mieszanym.

Opel Corsa Hybrid. Wersje wyposażenia i ceny

Corsa z miękką hybrydą dostępna jest w wersjach wyposażeniowych Corsa (wariant 100- i 136-konny) oraz GS (tylko mocniejsza odmiana). W pierwszej w standardzie znajdziemy m.in.:

układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

system ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach

układ monitorowania zmęczenia kierowcy

tempomat z ogranicznikiem prędkości

czujniki parkowania z tyłu

10-calowy ekran systemu multimediów

połączenie z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto

manualną klimatyzację

reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED

W przypadku odmiany 100-konnej klient musi zapłacić 98 400 zł. Wersja o mocy 136 KM kosztuje 111 800 zł.

W odmianie GS na wyposażeniu znajdziemy ponadto:

kamerę cofania 130 stopni

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

czujnik martwego pola

7-calowy wyświetlacz wskaźników

automatyczną klimatyzację jednostrefową

podgrzewaną kierownicę

reflektory, światła do jazdy dziennej oraz tylne światła w technologii LED

Ceny 136-konnej odmiany startują od 116 100 zł.