Spis treści: 01 Nowe BMW M5 pierwszy raz z hybrydą plug-in

02 BMW M5 m.in. ze skrętnymi tylnymi kołami i adaptacyjnym zawieszeniem

03 Kiedy BMW M5 będzie można zamawiać?

Nowe BMW M5 pierwszy raz z hybrydą plug-in

BMW M5 doczekało się już siódmej generacji. Po raz pierwszy samochód jest napędzany przez hybrydowy układ typu plug-in. Jego bazę stanowi benzynowy silnik V8 o pojemności 4,4 l, generujący 585 KM i 750 Nm. Współpracuje on z silnikiem elektrycznym zapewniającym 197 KM i 280 Nm. Energię magazynuje akumulator o pojemności użytecznej 18,6 kWh.

Zdjęcie W BMW M5 znajdziemy jednostkę V8 o pojemności 4,4 litra. Generuje ona 585 KM i 750 Nm. Współpracuje z nim silnik elektryczny oferujący 197 KM i 280 Nm. / materiały prasowe

Za obsługę przełożeń odpowiada ośmiobiegowa skrzynia M Steptronic. Producent zwraca uwagę, że połączenie układów spalinowego i elektrycznego wzorowane jest na napędzie wyścigowego BMW M Hybrid V8. Łącznie układ oferuje 727 KM i 1 000 Nm momentu obrotowego.

Reklama

Dzięki potężnej mocy i standardowemu napędowi na wszystkie koła, ważące 2,5 tony BMW M5 jest w stanie rozpędzić się do 100 km/h w 3,5 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Z pakietem M Driver ogranicznik można przesunąć na 305 km/h. W trybie w pełni elektrycznym BMW M5 może przejechać do 69 km, a prędkość maksymalna wynosi wówczas 140 km/h. Moc obu silników, jak wspomnieliśmy, trafia na wszystkie koła. Samochód można jednak ustawić, by oferował napęd wyłącznie na tył.

Zdjęcie Łącznie hybrydowy układ oferuje 727 KM i 1 000 Nm. / materiały prasowe

Hybrydowy układ napędowy może pracować w jednym z kilku trybów. Do wyboru są Hybrid, Electric (silnik spalinowy włącza się tylko przy pełnym naciśnięciu gazu lub użycia łopatek zmiany biegów), eControl (umożliwia ładowanie lub utrzymywanie stałego poziomu energii w akumulatorze). W przypadku M Drive Professional mamy dostępne również tryby Dynamic i Dynamic Plus, które skalibrowane są w taki sposób, by napęd oferował maksymalną wydajność, w sposób krótkotrwały lub stały.

BMW M5 m.in. ze skrętnymi tylnymi kołami i adaptacyjnym zawieszeniem

O wrażenia z prowadzenia M5 zadbać ma m.in. oferowany w standardzie układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu. Oprócz tego w podstawowej specyfikacji znajdziemy m.in. adaptacyjne zawieszenie i skrętne tylne koła (maksymalnie o 1,5 stopnia). Mamy też hamulce z pływającymi tarczami, które w opcji mogą być ceramiczne. Standardowo auto wyposażone jest w kute obręcze kół M - 20-calowe z przodu i 21-calowe z tyłu.

Wewnątrz znajdziemy m.in. oznaczenia z literą "M", sportowe fotele z szerokim zakresem regulacji elektrycznej. Zniknął natomiast fizyczny panel do obsługi klimatyzacji - wszystko obsługujemy z poziomu ekranu. W standardzie klienci będą mogli liczyć m.in. na czterostrefową klimatyzację, podgrzewane przednie fotele, szklany dach czy indukcyjną ładowarkę.

Zdjęcie W standardzie BMW M5 oferuje m.in. czterostrefową klimatyzację, indukcyjną ładowarkę czy podgrzewane przednie fotele. / materiały prasowe

Kiedy BMW M5 będzie można zamawiać?

Oficjalna premiera nowej generacji BMW M5 planowo odbyć się ma na Festival of Speed w Goodwood w lipcu 2024 r. W tym samym miesiącu rozpocznie się produkcja modelu. W salonach samochód pojawi się w listopadzie 2024 r. Jesienią światło dzienne ma również ujrzeć wyczekiwany wariant kombi - M5 Touring.

Zdjęcie BMW M5 zostanie oficjalnie zaprezentowane w lipcu 2024 roku. / materiały prasowe

Zdjęcie BMW M5 z przodu wyposażone jest w 20-calowe felgi. Z tyłu natomiast znajdziemy felgi 21-calowe. / materiały prasowe

Zdjęcie BMW M5 siódmej generacji jest zarazem pierwszą z układem hybrydowym typu plug-in. / materiały prasowe

Zdjęcie W trybie elektrycznym model oferuje do 69 km zasięgu na jednym ładowaniu. / materiały prasowe