Nowa Honda CR-V zaprezentowana. RAV4 ma wreszcie godnego rywala

Wygląda na to, że Toyota RAV4 już nie będzie spać spokojnie. Nowa Honda CR-V 6. generacji kusi wyglądem, jest dobrze wyposażona i wjeżdża na europejski rynek w dwóch wydaniach hybrydowych - e:HEV i e:PHEV.

Nowa Honda CR-V wygląda jak Civic na masie

Nowa Honda CR-V może i wygląda jak Civic 11. generacji na mocnych sterydach, ale Japończykom właśnie o to chodziło. Wszystkie ostatnie nowości wzorują się na kompaktowym bestsellerze i dobrze, bo to świetny wzór do naśladowania. Przód jest wyjątkowo rasowy, bo zdobią go wąskie reflektory LED połączone dużym czarnym grillem. Z drugiej zaś strony nowa CR-V wygląda, jakby nowe BMW X1 miało romans z Volvo XC60 - mi się to podoba!

Teraz Honda CR-V jest wyższa, dłuższa i szersza

Względem poprzednika Honda CR-V nowej generacji oferuje jeszcze więcej miejsca dla pasażerów - zwłaszcza na nogi. Bierze się to z faktu, że rozstaw osi wydłużono o 40 mm. Osoby podróżujące z tyłu raczej nie będą narzekać na poziom komfortu, bowiem tylna kanapa ma osiem poziomów regulacji. Jeśli będzie tego wymagać sytuacja, goście na tylnej kanapie będą w stanie wygodnie się rozłożyć. Przy tym wszystkim nowa Honda CR-V ma także większą o 18 proc. przestrzeń ładunkową. A skoro już o kabinie mowa...

W kabinie bez zaskoczeń

Jeżeli mieliśmy już do czynienia z nowym Civiciem lub HR-V, po zajęciu miejsca w kabinie CR-V nic nas nie zaskoczy. Projekt kokpitu jest niemal identyczny - cyfrowe zegary, wyświetlacz na szczycie deski, panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami i tunel środkowy z oryginalnym selektorem przełożeń, który przechodzi płynnie w wielki podłokietnik. Całość będzie raczej dobrze spasowana i szybko się nie zestarzeje.

Japończycy chwalą się, że jest bezpieczniejsza

Nowa generacja wprowadza na rynek zaktualizowany pakiet funkcji “Honda SENSING" oraz nowe elementy konstrukcyjne - wszystko rzecz jasna po to, by zapewnić kierowcy i pasażerom jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa czynnego i biernego. Honda CR-V 6. generacji to pierwszy model producenta, w którym debiutuje “Honda SEANSING 360", czyli wielokierunkowy system bezpieczeństwa, nieustannie monitorujący sytuację dookoła pojazdu.

Honda CR-V jest hybrydowa, również z wtyczką

Jak to na Hondę przystało, najnowsza CR-V jest napędzana przez 4-cylindrową jednostkę hybrydową e:HEV. Drugim zaś wyborem będzie jednostka e:PHEV, czyli pierwsza hybryda plug-in Hondy oferowana w Europie. Ta również bazuje na 2-litrowym motorze i oferuje zasięg do 82 kilometrów w trybie bezemisyjnym.

Czekamy na więcej szczegółów

Na obecną chwilę to wszystko co mógł zdradzić nam producent. Więcej o nowej Hondzie CR-V dowiemy się już niebawem. Bliżej lata poznamy polskie ceny, a już jesienią pierwsze egzemplarze pojawią się na naszych drogach.

