MG Cyberster dostępny w Polsce. Kabriolet z Chin powala ceną i osiągami

Chińskie, elektryczne i ze składanym dachem - nowe MG Cyberster jest już w Polsce i można je zamawiać w salonach. Dwumiejscowy roadster mierzy 4535 mm długości, 1913 mm szerokości, 1329 mm wysokości, a rozstaw osi ma 2690 mm. Samochód waży równo 2000 kg, a pojemność tylnego bagażnika to prawie 250 litrów - wystarczy, by zabrać ze sobą dwie kabinówki i kilka mniejszych toreb.

MG Cyberster ma bogate wyposażenie w standardzie

MG Cyberster będzie dostępne w pięciu kolorach nadwozia. Biały jest kolorem podstawowym, a szary, srebrny, czerwony i żółty wymagają dopłaty. Miękki dach można można zamówić w wariancie czarnym oraz bordowym. Domyślnie auto wyjeżdża na 19-calowych felgach aluminiowych, a większe 20-calowe dostępne są w mocniejszym wydaniu. Wnętrze natomiast - niezależnie od wersji wyposażenia - występuje w wydaniu z czarną skórą i czerwoną alcantarą lub z czarną skórą i szarą alcantarą. Auto jest standardowo wyposażone m.in. w:

Reflektory LED

Otwierane do góry drzwi

Cyfrowy kokpit z trzema ekranami

Bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto

System audio firmy Bose z ośmioma głośnikami

Zdjęcie MG Cyberster to dwumiejscowy roadster z zasięgiem do 507 km (WLTP) / MG Motors

MG Cyberster szokuje ceną i osiągami

Samochód występuje w dwóch wersjach napędu z baterią o pojemności 77 kWh brutto (74,4 kWh netto), którą naładujemy prądem stałym z maksymalną mocą 150 kW (DC). Podstawowa “Trophy" ma napęd na tylną oś, a silnik elektryczny generuje moc 340 KM. W tym wydaniu pierwsza “setka" pojawia się po równych 5 sekundach. Prędkość maksymalna to 195 km/h, a zasięg sięga 507 kilometrów. Cena bazowej wersji startuje w Polsce od 277 900 zł.

Zdjęcie Ceny modelu MG Cyberster startują w Polsce od 277 900 zł. / MG Motors

Mocniejsza odmiana “GT" występuje z napędem na cztery koła i dysponuje łączną mocą 510 KM, a sprint od 0 do 100 km/h to kwestia 3,2 sekundy. W tym wydaniu prędkość maksymalna to 200 km/h, a zasięg w cyklu mieszanym to nawet 443 kilometry. Mocniejsza odmiana startuje w Polsce od 299 700 zł.

Zdjęcie MG Cyberster to obecnie jedyny elektryczny roadster na rynku. / MG Motors

MG Cyberster jest droższe od kabrioletów premium

Elektryczny roadster od MG wydaje się być ciekawą propozycją - w prawdzie to jedyny bezemisyjny kabriolet na rynku. Niemniej, w tym budżecie na wyciągnięcie ręki mamy też luksusowe, większe, bardziej praktyczne modele marek premium tj. Mercedes CLE Cabriolet czy BMW serii 4 Cabriolet. Bazowa wersja CLE 180 z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 193 KM startuje od 277 400 zł. Z kolei BMW 420i z dwulitrową jednostką benzynową o mocy 184 KM kosztuje w Polsce od 260 000 zł. W ofercie niemieckiej marki jest jeszcze BMW Z4, które w wersji sDrive20i dostępnej od 240 500 zł ma pod maską dwulitrowy silnik o mocy 197 KM. Na rynku dostępna jest jeszcze zdecydowanie tańsza Mazda MX-5, której ceny po liftingu - z 1,5-litrowym motorem o mocy 132 KM - startują od 140 900 zł.