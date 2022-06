Mercedes GLC drugiej generacji jest wyłącznie hybrydowy

Spis treści: 01 Wnętrze z Mercedesa klasy C

02 Mercedes GLC w pełni zelektryfikowany

03 Mercedes GLC z napędem hybrydowym typu plug-in

Mercedes GLC drugiej generacji ma 471,6 cm długości, 189 cm szerokości i 164 cm wysokości przy rozstawi osi 289 cm. To oznacza, że w porównaniu do obecnej, zaprezentowanej w 2015 roku generacji nie zmieniła się szerokość, wysokość jest symbolicznie mniejsza, natomiast zwiększył się o 1,5 cm rozstaw osi oraz o 6 cm - długość nadwozia. To oznacza, że zwiększyły się zwisy - przedni o 1,5 cm, a tylny - o 3 cm.

Wnętrze z Mercedesa klasy C

Pojemność bagażnika wynosi 620 litrów, natomiast po złożeniu tylnych foteli rośnie do 1640 litrów.

Kokpit zdominowany jest przez umieszczony pionowo na konsoli środkowej wyświetlacz o wielkości 11,9 cala. Uzupełnia go ekran cyfrowych zegarów o wielkości 12,3 cala. Wnętrze generalnie jest identyczne, jak w nowym Mercedesie klasy C.

Zawieszenie samochodu skonfigurowano by zapewnić pewne i zwinne prowadzenie. Nowy GLC otrzymał nowe czterowahaczowe zawieszenie przednie oraz niezależne zawieszenie tylne. Za tłumienie nierówności odpowiada adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne Airmatic. Wyposażenie opcjonalne stanowi skrętna tylna oś. Koła tylne mogą skręcać o 4,5 stopnia, dzięki czemu średnica zawracania zmniejsza się z 11,8 do 11 metrów.

Mercedes GLC w pełni zelektryfikowany

Gama silników Mercedes GLC obejmuje czterocylindrowe dwulitrowe silniki benzynowe i wysokoprężne, wszystkie połączone z silnikami elektrycznymi. Aż trzy wersje to hybrydy typu mild ze zintegrowanym rozrusznikiem-generatorem (ISG). Trzy kolejne wersje to hybrydy plug-in, w gamie zabraknie więc klasycznych hybryd.

Bazowa wersja to GLC 200 napędzana silnikiem 2.0 mild hybrid o mocy 204 KM i momencie 320 KM. Wyżej pozycjonowany jest GLC 300, z również dwulitrowym silnikiem i hybrydą typu mild o mocy 258 KM i momencie 400 Nm. Trzecią mikrohybrydą jest 220 d, która napędzana jest przez wysokoprężną dwulitrową jednostkę o mocy 197 KM (440 Nm).

Co ciekawe, wszystkie trzy odmiany mikrohybrydowe wyposażone są w ten sam rozrusznik-generator generujący 23 KM i 200 Nm.

Mercedes GLC z napędem hybrydowym typu plug-in

Ponadto Mercedes GLC będzie oferowany w trzech odmianach z hybrydowym układem plug-in, a więc z możliwością ładowania. GLC 300 e łączy spalinowy silnik o mocy 204 KM z elektryczną jednostką o mocy 100 kW. Moc systemowa tego układu to 313 KM i 500 Nm. Z kolei GLC 400 e łączy spalinowy silnik o mocy 252 z silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW, moc systemowa tej konfiguracji to 381 KM i 650 Nm. Taki samochód rozpędza się do 100 km/h w 5,6 s.

Fani jednostek wysokoprężnych mogą sięgnąć po wersję GLC 300 de, która napędzana jest 197-konnym silnikiem (440 Nm), współpracującym z silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW. Moc systemowa to 335 KM i 750 Nm.

Hybrydy plug-in wyposażone są w akumulator o pojemności 31,2 kWh, które zapewniają zasięg w trybie elektrycznym do 120 km. Dla porównania - obecna generacja ma akumulator o pojemności 13,5 kWh i przejeżdża na prądzie do 45 km. Nowy GLC może w trybie elektrycznym rozpędzić się do nawet 140 km/h.

Ładowanie akumulatora możliwe jest za pomocą wbudowanej 3-fazowej ładowarki o mocy 11 kW.

Mercedes nie przewidział elektrycznej wersji GLC. Ten typ napędu otrzymał Mercedes EQC.