Kia EV3 przejedzie z Frankfurtu do Paryża z jedną przerwą na ładowanie

Spis treści: 01 Kia EV3 imponuje współczynnikiem oporu powietrza

02 Wymiary EV3

03 Wnętrze Kii EV3. Trzy ekrany do dyspozycji. Ale przyciski i przełączniki też są

04 Jaki napęd w Kii EV3? Są dwie opcje do wyboru

Kia EV3 to kolejny model będący przykładem elektrycznej ofensywy prowadzonej przez koreańskiego producenta. Marka planuje, że od 2026 roku będzie sprzedawać rocznie milion samochodów elektrycznych, co ma stanowić 25 proc. globalnej sprzedaży koncernu.

Kia EV3 imponuje współczynnikiem oporu powietrza

By to osiągnąć, konieczne jest wprowadzenie na rynek nowych modeli zasilanych prądem. I tak, do gamy dołącza kompaktowy SUV - EV3.

Pod względem stylistycznym nowy model czerpie z większego EV9. Z przodu mamy pionowe reflektory umieszczone właściwie na narożnikach auta. Jak zwraca uwagę koreański producent, optycznie mają one poszerzać sylwetkę samochodu. Projektując przód stosowano projekt zwany "Twarzą Tygrysa" i faktycznie ułożone pionowo światła do jazdy dziennej przypominają tygrysie kły.

Zdjęcie Tworząc przód auta stosowano się do projektu tzw. Twarzy Tygrysa. Ułożone pionowo światła do jazdy dziennej faktycznie przypominają tygrysie kły. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Tylne światła o "geometrycznej" konstrukcji również są podobne do tych, które znamy z EV9. Również znajdują się one właściwie na krawędziach auta, integrując się z linią nadwozia i jednocześnie wchodzą na klapę bagażnika. Lampy za pomocą czarnych elementów stylistycznych łączą się wizualnie ze słupkiem C. Patrząc na EV3 z boku uwagę zwracają kwadratowe nadkola, które mają sprawiać wrażenie solidności. Pod nimi znajdziemy 19-calowe, diamentowo wycinane felgi. Wpółczynnik oporu powietrza EV3 wynosi 0,263.

Zdjęcie Kia chwali się, że współczynnik oporu powietrza EV3 wynosi 0,263. / Maciej Olesiuk

W odmianie GT-Line Kia EV3 będzie wyróżniać się innymi zderzakami z charakterystycznymi geometrycznymi elementami, które zdaniem producenta, dodają modelowi bardziej agresywnego charakteru.

Zdjęcie W odmianie GT-Line na zderzaku znajdziemy nietypowe geometryczne elementy. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

EV3 będzie oferowane w dziewięciu kolorach nadwozia. Cztery z nich zostały stworzone specjalnie dla tego modelu - Shale Grey, Aventurine Green, Forst Clue oraz Terracotta.

Wymiary EV3

Kia EV3 jest kompaktowym SUV-em o następujących wymiarach:

Długość: 4 300 mm

Szerokość: 1 850 mm

Wysokość 1 560 mm

Rozstaw osi: 2 860 mm

Wnętrze Kii EV3. Trzy ekrany do dyspozycji. Ale przyciski i przełączniki też są

Teoretycznie autem może podróżować pięć osób, jednak osoba siedząca na środku raczej nie będzie zadowolona z perspektywy dłuższej podróży. Użytkownicy mają do dyspozycji panel składający się z trzech ekranów, który ciągnie się od przestrzeni kierowcy do środka deski rozdzielczej. Ekran wskaźników oraz multimediów mają po 12,3 cala. Między nimi wkomponowany został natomiast pięciocalowy ekran służący do obsługi klimatyzacji. Spokojnie, do obsługi podstawowych funkcji, takich jak np. temperatura, znajdziemy również fizyczne przełączniki - dokładniej na konsoli środkowej. Pod ekranem multimediów do zlokalizowany jest również panel z przyciskami-skrótami odsyłającymi do konkretnych części menu (multimedia czy nawigacja).

Zdjęcie Kia EV3 ma w sumie trzy ekrany - 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników oraz ekran multimediów oraz znajdujący się między nimi pięciocalowy wyświetlacz do obsługi multimediów. / Maciej Olesiuk

By zbyt często nie odrywać wzroku od drogi, kierowca ma do dyspozycji 12-calowy wyświetlacz Head-Up. Z prawej strony na kolumnie kierownicy znajdziemy dźwignia zmiany biegów. Oprócz tego użytkownicy EV3 mogą liczyć na porty USB służące do ładowania (ukryte są nawet w przednich fotelach) oraz bezprzewodową ładowarkę.

Zdjęcie Z prawej strony kolumny kierownicy znajduje się dźwignia zmiany biegów. / Maciej Olesiuk

Projektując wnętrze EV3 styliści koreańskiej marki inspirowali się naturą. Przełożyło się to m.in. na kolory czy materiały, które możemy znaleźć we wnętrzu auta. Kia chwali się, że w EV3 zastosowano ekologiczne materiały. W wielu elementach, w tym siedzeniach, podsufitce, podłokietnikach w drzwiach, elementach dekoracyjnych, dywanikach podłogowych czy podłodze bagażnika można znaleźć politereftalan etyleny, który należy do tworzyw sztucznych najłatwiejszych do recyklingu.

A co z przestrzenią bagażową? Kia EV3 oferuje niewielki, 25-litrowy schowek z przodu oraz 460-litrowy bagażnik.

Zdjęcie Bagażnik Kii EV3 oferuje 460 litrów pojemności. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Jaki napęd w Kii EV3? Są dwie opcje do wyboru

Jeśli chodzi o napęd, Kia EV3 będzie oferowana w dwóch wariantach - standardowym oraz Long Range. W obu przypadkach silnik elektryczny będzie zapewniał 204 KM i 283 Nm momentu obrotowego. Wersje będą jednak różniły się pojemnością akumulatora - 58,3 kWh w standardzie i 81,4 kWh w wersji Long Range. W pierwszej odmianie zasięg ma wynosić 410 km, natomiast w drugiej 600 km. Obie wartości dotyczą cyklu WLTP, więc realnie będą nieco mniejsze.

Zdjęcie W zależności od wersji Kia EV3 ma przejechać na jednym ładowaniu do 560 km. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

W czasie przedpremierowego pokazu koreański producent stwierdził, że EV3 jest w stanie pokonać liczącą 580 km trasę z Frankfurtu do Paryża z tylko jedną przerwą na ładowanie. Dzięki temu auto miałoby być na miejscu 40 min wcześniej niż konkurenci (Volvo EX30, Renault Megane E-Tech czy Smart #1). W obu przypadkach ładowanie prądem stałym ma pozwolić na uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. w ok. 30 minut.

Zdjęcie Niezależnie od wariantu akumulatora uzupełnienie energii z poziomu 10 do 80 proc. przy użyciu prądu stałego ma zajmować ok. pół godziny. / Maciej Olesiuk

Kia EV3 ma najpierw trafić do sprzedaży w Korei Południowej - nastąpić to ma w lipcu tego roku. Jeśli chodzi o Europę, Kia planuje wprowadzić elektryczny model w drugiej połowie roku.

Zdjęcie Kia EV3 oferowana będzie z dwoma akumulatorami - o pojemności 58,3 kWh i 81,4 kWh. / Maciej Olesiuk

Zdjęcie Do obsługi multimediów służy 12,3-calowy ekran. Obok niego znajduje się pięciocalowy wyświetlacz do obsługi klimatyzacji. Sterować temperaturą możemy również za pomocą fizycznych przełączników. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Na wyposażeniu będzie można znaleźć m.in. indukcyjną ładowarkę czy porty USB, także w przednich fotelach. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Melomani mogą liczyć na nagłośnienie firmy Harman Kardon. / Maciej Olesiuk

Zdjęcie Kia EV3 ma 19-calowe diamentowo wycinane felgi. / Maciej Olesiuk