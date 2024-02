Cupra Formentor w wyjątkowych wersjach. Takich aut powstanie bardzo niewiele

Spis treści: 01 Cupra Formentor w nowych wersjach

02 Powstaną tylko 444 wyjątkowe auta

03 Ostatni taki motor. Pod maską prawie 400 KM

04 Limitowana seria “BAT". Do Polski trafi tylko 15 sztuk

05 Cupra Formentor jest hitem. Sprzedaż ciągle rośnie

Marka z Barcelony lada dzień będzie obchodzić swoje 6. urodziny. Jest to więc świetna okazja, by wprowadzić do oferty wyjątkowe wersje swojego flagowego modelu. Właśnie z tego tytułu Cupra Formentor w swojej topowej odmianie VZ5, napędzanej przez 5-cylindrowy silnik 2.5 TFSI o mocy 390 KM i 480 Nm, debiutuje w dwóch mocno limitowanych wersjach - Century Bronze i Enceladus Grey. Czym te wersje wyróżniają się na tle reszty?

Reklama

Cupra Formentor w nowych wersjach

Nowe wersje Cupry Formentor VZ5 występują w niedostępnych wcześniej kolorach nadwozia (Century Bronze Matt i Enceladus Grey Matt) oraz kompletnym wyposażeniem. Ponadto obydwa warianty mają dokładki wykonane z włókna węglowego i 20-calowe felgi.

Zdjęcie Cupra Formentor w nowych, limitowanych edycjach - Enceladus Grey oraz Century Bronze / Cupra / materiały prasowe

Wariant Century Bronze rozpoznamy z daleka po matowym lakierze Century Bronze oraz po miedzianych osłonach lusterek. Standardem tym wydaniu są miedziane felgi (dostępne również czarne) oraz chromowane oznaczenia na klapie bagażnika. W kabinie natomiast znajdziemy czarne fotele CUPBucket oraz czarne przeszycia na desce rozdzielczej.

Wersja Enceladus Grey domyślnie wyjeżdża na czarnych 20-calowych felgach (dostępne również miedziane) i z czarnymi osłonami lusterek. W ciemnej tonacji zachowano także kubełkowe fotele CUPBucket oraz zdobienia deski rozdzielczej.

Zdjęcie Egzemplarze z limitowanej serii będą posiadały kompletne wyposażenie / Cupra / materiały prasowe

Powstaną tylko 444 wyjątkowe auta

Na drzwiach kierowcy każdego egzemplarza znajdzie się oznaczenie, które zawsze po otwarciu drzwi będzie przypominać kierowcy, że jeździ bardzo limitowanym autem. W sumie powstanie 444 wyjątkowych egzemplarzy - po 222 z każdej wersji. Liczba nie jest przypadkowa, a nawiązuje do rocznicy założenia marki Cupra, która przypada na 22 lutego (22.02.2018).

Ostatni taki motor. Pod maską prawie 400 KM

Limitowane wersje bazują na topowej odmianie VZ5, którą napędza 5-cylindrowy silnik TFSI. Ten motor znajdziemy dziś pod maską Audi RS 3 oraz Audi RS Q3. Przy pomocy dwusprzęgłowej skrzyni biegów i napędu na wszystkie koła, Cupra Formentor VZ5 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy. Prędkość maksymalna, ograniczona elektronicznie, wynosi 250 km/h.

Zdjęcie Wersje Century Bronze oraz Enceladus Grey rozróżnimy po lakierze, osłonach lusterek, felgach i końcówkach wydechu / Cupra / materiały prasowe

Limitowana seria “BAT". Do Polski trafi tylko 15 sztuk

Topowy wariant VZ5 będzie także dostępny w mocno limitowanej serii “BAT", która wyróżnia się czarnym lakierem, 20-calowymi kołami i ciemnymi oznaczeniami. Tych "mrocznych" Formentorów powstanie tylko 500 sztuk, a 15 z nich trafi do polskich klientów.

Cupra Formentor jest hitem. Sprzedaż ciągle rośnie

W 2023 roku Cupra dostarczyła do klientów ponad 230 tys. aut, czyli o prawie 51 proc. więcej, niż w roku 2022 (ok. 153 tys. aut). Najchętniej wybieranym modelem jest rzecz jasna Formentor. Kompaktowy SUV został wybrany przez ponad 120 tys. klientów na całym świecie, a jego sprzedaż względem roku poprzedniego wzrosła o 23 proc.

Zdjęcie Egzemplarze w wersjach Century Bronze oraz Enceladus Grey będą limitowane do 222 egzemplarzy / Cupra / materiały prasowe

Zdjęcie Specjalne wersje Century Bronze oraz Enceladus Grey będą dostępne z 20-calowymi felgami / Cupra / materiały prasowe

Zdjęcie Na tę chwilę importer nie ma informacji na temat dostępności egzemplarzy z limitowanej serii Century Bronze oraz Enceladus Grey w Polsce / Cupra / materiały prasowe