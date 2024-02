BMW serii 4 po liftingu. Zmiany nie spodobają się wszystkim

Spis treści: 01 BMW serii 4 po liftingu nie spodoba się wszystkim

02 BMW serii 4 ma teraz dwa wielkie ekrany

03 Nowe BMW M4 ma więcej mocy i ciągle ręczną skrzynie

04 Nowe BMW serii 4. Znamy ceny wersji po liftingu

Od premiery drugiej odsłony BMW serii 4 z wielkim "bobrem" zamiast nerek, minęły już blisko cztery lata - to najwyższy czas, by producent z Bawarii pochwalił się nam, co z okazji liftingu przygotowali styliści. Jak można było się spodziewać po ostatniej modernizacji “trójki", zmiany są naprawdę symboliczne.

BMW serii 4 po liftingu nie spodoba się wszystkim

W modelu po liftingu przednie światła otrzymały sygnaturę świetlną LED tożsamą z odświeżonymi niedawno SUV-ami oraz nową “piątką". Z tyłu natomiast pojawiły się "bajeranckie" światła laserowe, które - jak przynajmniej wielu chciało wierzyć - miały być wyróżnikiem limitowanej do 1000 sztuk wersji M4 CSL.

BMW serii 4 ma teraz dwa wielkie ekrany

W kabinie z kolei pojawiła się nowa, sportowa kierownica ze ściętym wieńcem, a także pozbawiono deskę rozdzielczą klasycznego panelu klimatyzacji. Wszystko z uwagi na fakt, że teraz pierwsze skrzypce we wnętrzu nowej “czwórki" grają teraz dwa wielkie, zakrzywione i ukryte pod wspólną taflą szkła ekrany. Podobnie jak w BMW serii 3 po liftingu, przeprojektowany został również tunel środkowy - zamiast klasycznej dźwigni klienci dostaną mały przełącznik. Tyle dobrego, że producent nie zrezygnował na dobre z fizycznego pokrętła iDrive.

Zdjęcie BMW M4 po liftingu ciągle będzie dostępne z manualną, 6-biegową skrzynią biegów / BMW / materiały prasowe

Nowe BMW M4 ma więcej mocy i ciągle ręczną skrzynie

Gama silnikowa zmieni się nieznacznie bądź nie zmieni się wcale - klienci będą mieli do wyboru wersje benzynowe, jak i wysokoprężne. Podobnie będzie z wersjami nadwozia, bowiem wraz z Coupe debiutuje odmiana Cabrio. Znak zapytania pozostaje postawić na 4-drzwiowej odmianie Gran Coupe, której przy okazji liftingu BMW serii 4 producent nie zaprezentował.

Dobre wieści są natomiast dla fanów sportowej, topowej odmiany M4 - teraz najmocniejszy wariant Competition z napędem na wszystkie koła będzie oferował moc 530 KM i szybciej reagował na polecenia wydawane gazem. Miłośnicy “kontroli nad samochodem" zamiast 8-stopniowej skrzyni automatycznej, mogą ciągle wybrać 6-biegową skrzynię manualną. Jednakże, ręczna skrzynia jest dostępna wyłącznie w wersjach z napędem na tylną oś.

Zdjęcie BMW M4 w topowej odmianie Competition xDrive będzie teraz dysponować zwiększoną mocą 530 KM / BMW / materiały prasowe

Nowe BMW serii 4. Znamy ceny wersji po liftingu

Polski cennik nowego BMW serii 4 otwiera kwota 225 000 zł. Tyle zapłacimy za podstawowo wyposażone BMW 420i Coupe z 4-cylindrowym "benzyniakiem", automatyczną skrzynią biegów i napędem na tylną oś (184 KM). Fani wysokoprężnych jednostek mają do wyboru kilka wariantów, z czego najtańszy 420d Coupe o mocy 190 KM to wydatek rzędu 240 000 zł bez dodatków.

Nowe BMW serii 4 Coupe - wersje i ceny Wersja Silnik i moc (KM) Osiągi (0-100 km/h) Cena BMW 420i Coupe R4, 184 KM 7,5 s 225 000 zł BMW 430i xDrive Coupe R4, 245 KM 5,7 s 260 000 zł BMW M440i xDrive Coupe R6, 374 KM 4,5 s 345 000 zł BMW M4 Coupe R6, 510 KM 4,2 s 455 000 zł BMW M4 Competition Coupe R6, 530 KM 3,9 s 480 000 zł BMW M4 Competition xDrive Coupe R6, 530 KM 3,5 s 510 000 zł BMW 420d Coupe R4, 190 KM 7,1 s 240 000 zł BMW 420d xDrive Coupe R4, 190 KM 7,4 s 250 000 zł BMW 430d xDrive Coupe R4, 286 KM 5,1 s 295 000 zł BMW M440d xDrive Coupe R6, 340 KM 4,6 s 345 000 zł

Nowe BMW serii 4 Convertible - wersje i ceny Wersja Silnik i moc (KM) Osiągi (0-100 km/h) Cena BMW 420i Convertible R4, 184 KM 8,2 s 260 000 zł BMW 430i xDrive Convertible R4, 245 KM 6,3 s 295 000 zł BMW M440i xDrive Convertible R6, 374 KM 4,9 s 385 000 zł BMW M4 Competition xDrive Convertible R6, 530 KM 3,7 s 535 000 zł BMW 420d Convertible R4, 190 KM 7,6 s 275 000 zł BMW 430d Convertible R4, 286 KM 5,8 s 320 000 zł BMW M440d xDrive Convertible R6, 340 KM 5,0 s 385 000 zł

Zdjęcie Ceny nowego BMW serii 4 startują w Polsce od 225 000 zł / BMW / materiały prasowe

Zdjęcie Ceny nowego BMW serii 4 Convertible startują w Polsce od 260 000 zł / BMW / materiały prasowe

Zdjęcie W kabinie nowego BMW serii 4 pojawiają się dwa wielkie ekrany i ścięta, sportowa kierownica / BMW / materiały prasowe

Zdjęcie BMW M4 występuje zarówno w odmianie Coupe, jak i Convertible. Topowy wariant oferuje teraz moc 530 KM / BMW / materiały prasowe

Zdjęcie BMW M4 po liftingu będzie dostępne w nowych kolorach nadwozia / BMW / materiały prasowe