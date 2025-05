Rząd nareszcie pochylił się nad apelami diagnostów, reprezentowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), którzy domagają się podniesienia opłat za badania techniczne.

Jednym z podstawowych argumentów, którymi posługują się diagności podczas wyjaśniania swojego stanowiska jest fakt, że ceny badań technicznych nie wzrosły od 2004 roku i nie zaspokajają potrzeb finansowych przedsiębiorców.

Diagności postulują o zmiany cen badań technicznych

Obecne ceny za wykonanie badania okresowego samochodu są dostosowane do realiów sprzed ponad 20 lat. Generuje to szereg trudności z którymi współcześnie muszą mierzyć się przedsiębiorcy prowadzący stacje diagnostyczne.

Zmiany w cenach badań okresowych pojazdów już niebawem. 123 rf 123RF/PICSEL

Na przestrzeni minionych dwóch dekad mocno zmieniła się jakość życia w Polsce. Doskonale widać to po wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2004 roku pozwalało sfinansować zaledwie osiem badań technicznych, a obecnie wystarcza na 35 takich badań.

Ponadto wzrosły również inne czynniki mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej takie, jak inflacja i koszty energii. Wydaje się zatem, że nie ma już żadnych powodów, aby cena za badanie techniczne nadal wynosiła 98 złotych.

Ile zapłacimy za badanie techniczne w 2025 roku? Oto przewidywana kwota

Wydaje się, że głosy diagnostów wreszcie zostały wysłuchane. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące badań technicznych, która obejmuje również podwyżkę opłat.

Nie ujawniono jeszcze dokładnej kwoty, którą będzie trzeba uiścić w zamian za wykonanie przeglądu technicznego, jednak zgodnie z ustaleniami RMF FM, ma to być podwyżka o 20 - 30 proc., w odniesieniu do obecnej ceny. Oznacza to, że już niedługo za badanie techniczne zapłacimy około 130 złotych.

Przewidywalna kwota za badanie okresowe w 2025 roku wzrośnie o 20 - 30%. 123 rf 123RF/PICSEL

Ta propozycja zdaje się nie do końca odzwierciedlać oczekiwania wszystkich diagnostów. Część z nich postulowała oczekiwała wzrostu cen za badania techniczne pojazdów do 250 złotych. Wiele jednak wskazuje na to, że tak drastyczna podwyżka cen nie jest rozważana.

Waloryzacja ceny za badania techniczne i benefity dla kierowców

Podwyżka cen to tylko jedna ze zmian planowanych do wprowadzenia w ramach nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Według ustaleń RMF FM, stawka za badania techniczne będzie waloryzowana co roku w oparciu o wskaźnik inflacji i średnie wynagrodzenie w gospodarstwie. Powinno to zapobiec sytuacjom takim, jak obecna, w której ceny badań technicznych nie uległy zmianie od ponad 20 lat.

Zdecydowano, że badanie techniczne musi podrożeć. Pytanie tylko, o ile? Piotr Mecik East News

Ponadto ustawodawca przewiduje benefity dla kierowców, którzy nie będą czekali z badaniem technicznym swojego samochodu do ostatniej chwili i wykonają je przedterminowo. W takim przypadku, ważność badania technicznego na kolejny rok, może być wydłużona o jeden miesiąc. W rezultacie, część kierowców będzie mogła cieszyć się ważnym badaniem technicznym aż przez 13 miesięcy.

Kiedy podwyżka cen za badania techniczne? Podano wstępny termin

Zmiany mają mieć charakter kompleksowy i będą ujęte w formie ustawy. Potwierdziła to kilka tygodni temu rzecznik prasowa Ministerstwa Infrastruktury, Anna Szumańska, w rozmowie z Interią. Przed nami jeszcze pełna ścieżka legislacyjna, która nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu potrwa co najmniej kilka miesięcy.

Zgodnie z ustaleniami, procedowanie ustawy ma się rozpocząć dopiero w czerwcu, po drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce. Wówczas dopiero poznamy szczegółowe ustalenia i dokładną kwotę, o którą wzrosną badania techniczne pojazdów.

