We wpisie opublikowanym na Facebooku przez grupę "Moto Limanowa" podsumowano działania policji w sposób bardzo wymowny - "Z pogrzebu Przyjaciela wprost w sidła policji, w taki sposób policja radzi sobie z motocyklistami".

Najwyższą grzywną został ukarany właściciel crossa, który był zarejestrowany i miał ważny przegląd oraz ubezpieczenie OC, ale nie posiadał tablicy rejestracyjnej i tylnej lampy. Mężczyzna tłumaczył, że motocykl służy mu do trenowania oraz startów w zawodach na zamkniętych obiektach wyścigowych, a jednoślad przywiózł na przyczepce, którą pozostawił na posesji znajomego, aby nie blokować parkingu pod cmentarzem. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 700 zł oraz 8 punktami karnymi.

Mój motocykl jest zarejestrowany, ubezpieczony i posiada przegląd, a ja posiadam uprawnienia. Jest to jednak cross, z którego korzystam na torach, także podczas zawodów. Na co dzień nie jeżdżę po drogach publicznych, więc motocykl nie ma założonych tablic rejestracyjnych

Policja z Limanowej odniosła się do zaistniałej sytuacji w oświadczeniu, w którym podkreślono, że działania w dniu pogrzebu miały charakter wyłącznie prewencyjny i miały za zadanie zapewnić porządek oraz bezpieczeństwo ruchu. Akcja nie została przeprowadzona w rejonie cmentarza, a funkcjonariusze z realną troską dbali o to, aby przejazd odbył się bezkolizyjnie i sprawnie. W komunikacie zaznaczono, że jedyną osobą, która nie uszanowała tej chwili, był motocyklista, który poruszał się jednośladem niedopuszczonym do jazdy po drogach publicznych.