Większość współczesnych reflektorów wykonana jest z poliwęglanu - materiału, który z czasem ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV. Dodatkowo na powierzchni kloszy osadzają się drobinki pyłu, smoły oraz soli drogowej, co potęguje efekt zmatowienia. W konsekwencji światło, zamiast być skupione w jednym punkcie, rozprasza się we wszystkich kierunkach, drastycznie zmniejszając skuteczność oświetlenia.

Czym wyczyścić reflektory? Pasta do zębów na lekkie zmatowienie

Najprostszą i najtańszą metodą jest wykorzystanie pasty do zębów, która zawiera delikatne drobinki ścierne. Przed rozpoczęciem czyszczenia warto zabezpieczyć okolice reflektora taśmą malarską, by uniknąć przypadkowego zarysowania lakieru. Następnie należy nałożyć niewielką ilość pasty na miękką, wilgotną ściereczkę i polerować reflektor kolistymi ruchami przez około 5-7 minut. Po zakończeniu polerowania lampę należy dokładnie spłukać wodą i wytrzeć do sucha.