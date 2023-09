Audi Q8 po liftingu ma światła z blisko kilometrowym zasięgiem

Spis treści: 01 Audi Q8 po liftingu. Nowy grill i zmienne sygnatury świetlne

Audi Q8 po liftingu. Nowy grill i zmienne sygnatury świetlne

Po pięciu latach od wprowadzenia na rynek Audi Q8 niemiecki producent zdecydował się na modernizację tego modelu. Jak to przy liftingach bywa, zmianom uległy kształty reflektorów oraz grill (przypomina teraz swoim wyglądem plaster miodu). Zmieniono również tylne lampy oraz łączący je pasek świetlny (korzystają teraz z technologii OLED).

Zmianom uległ również znajdujący się na klapie bagażnika czarny błyszczący element, na którym znajdowała się diodowa listwa. Oczywiście w ramach modernizacji auta klienci otrzymali nowe lakiery (Chilli Red, Ascari Blue, Sakhir Gold) i pięć nowych wzorów felg (w rozmiarze od 21 do 23 cali).

Warto również zwrócić na dwie ciekawostki dotyczące świateł. W standardzie auto oferowane ma być z reflektorami LED. Opcjonalnie możemy jednak zdecydować się na system HD Matrix LED ze światłem laserowym. Korzysta on z 24 diod LED oraz jednej diody laserowej. Aktywuje się ona od prędkości 70 km/h, a zasięg promienia to, według Audi, niemal kilometr (do 900 metrów). Kolejną nowością w modelu są zmienne sygnatury świetlne (zarówno z przodu, jak i z tyłu). Kierowca może wybrać jeden z czterech dostępnych wzorów.

Audi Q8 po liftingu. Co zmieniło się w kabinie?

Wewnątrz zmiany są właściwie kosmetyczne. Audi zwraca uwagę na nowe przeszycia siedzeń oraz możliwości wyboru dziewięciu wersji listew ozdobnych. W ramach modernizacji poszerzono także gamę aplikacji, które możemy znaleźć w systemie multimediów. Teraz użytkownicy auta będą mogli skorzystać np. ze Spotify lub Amazon Music.

Jakie silniki w Audi Q8 po liftingu?

Jeśli zaś chodzi o wybór dotyczący silników, chętni na zakup Q8 będą mieli trzy możliwości:

45 TDI : trzylitrowy diesel V6 o mocy 231 KM i 500 Nm momentu obrotowego pozwala na rozpędzenie się od zera do setki w 7,1 sekundy.

: trzylitrowy diesel V6 o mocy 231 KM i 500 Nm momentu obrotowego pozwala na rozpędzenie się od zera do setki w 7,1 sekundy. 50 TDI : trzylitrowy diesel V6 o mocy 286 KM i 600 Nm momentu obrotowego rozpędza auto do setki w 6,1 sekundy.

: trzylitrowy diesel V6 o mocy 286 KM i 600 Nm momentu obrotowego rozpędza auto do setki w 6,1 sekundy. 55 TFSI: trzylitrowy silnik benzynowy V6 o mocy 340 KM i momencie obrotowym wynoszącym 500 Nm. Od zera do 100 km/h rozpędza się w 5,6 sekundy.

Wszystkie jednostki dostępne są z ośmiobiegową skrzynią tiptronic oraz 48-woltowym układem elektrycznym (miękka hybryda).

W wersji SQ8 znajdziemy natomiast czterolitrowy benzynowy silnik V8 o mocy 507 KM i momencie obrotowym 770 Nm, który pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w 4,1 sekundy. Podobnie jak w "zwykłym" Q8 jednostka współpracuje z ośmiobiegową skrzynią tiptronic. W określonych sytuacjach system może wyłączyć działanie czterech cylindrów.

Ile kosztuje Audi Q8 po liftingu?

Nie znamy jeszcze polskich cen modelu. Wiadomo jednak, że ceny auta w Niemczech będą startować od 86 700 euro. Oznacza to więc, że chętni na zakup Q8 w naszym kraju muszą przygotować co najmniej blisko 400 tys. złotych.