Testy Audi A8 L 60 TFSI e – prąd zamiast cylindrów? To może mieć sens

Wersja poliftingowa różni się większym grillem, przeprojektowanymi bocznymi wlotami powietrza w zderzaku oraz licznymi chromowanymi elementami. Znakiem szczególnym nowej wersji będą reflektory Digital Matrix LED. Zyskały one nowy kształt z charakterystycznym wcięciem u dołu. Reflektory korzystają z technologii DMD - w każdej lampie zastosowano 1,3 mln mikroluster, które rozbijają światło na małe piksele. Dzięki temu zabiegowi kierowanie strugą światła jest bardzo precyzyjne.

Tylna część nadwozia została natomiast trochę zaniedbana przez stylistów. Nie widać tu większych różnic między wersją przedliftingową. Jedynym elementem, który zmodernizowano, są tylne lampy, które w standardzie będą wyposażone w diody OLED. Ciekawostką jest zwiększenie natężenia światła przez lampy w przypadku zbytniego zbliżenia się pojazdu jadącego z tyłu.



W środku obyło się bez większych rewolucji. Do wyboru klientów będzie teraz większa ilość materiałów, z których wykonane będzie wnętrze, a także większa liczba dodatków. Dla pasażerów podróżujących z tyłu zaoferowano 10,1-calowe ekrany oraz nowy panel obsługi klimatyzacji.



Tak jak poprzednio, A8 można wyposażyć w predykcyjne zawieszenie, które dostosowuje się do nierówności, dzięki informacjom z kamery, analizującej nawierzchnię. Przy każdym kole znajduje się silnik elektryczny, który pozwala na indywidualne dostosowanie jego pracy. Z kolei w zakrętach system ten unosi stronę nadwozia znajdującą się po zewnętrznej stronie zakrętu i obniża drugą stronę, pochylając ją do trzech stopni w kierunku zakrętu. Przy prędkościach pomiędzy 80 a 130 km/h i przy przyspieszeniu bocznym do 0,4 g, pokonywanie zakrętów jest ledwo wyczuwalne.

Na gamę silników składają się (tak jak poprzednio) jednostki sześcio- i ośmiocylindrowe. Najmniejszy trzylitrowy silnik V6 generuje 340 KM oraz 500 Nm. Samochód wyposażony w tą jednostkę rozpędza się do "setki" w 5,6 sekundy. Kolejnym w gamie jest silnik V8 o pojemności czterech litrów. Rozwija on 460 KM oraz 660 Nm momentu obrotowego, rozpędzając limuzynę od 0 do 100 km/h w 4,4 sekundy. Zwieńczeniem gamy jest montowany w modelu S8 silnik V8 o mocy 571 KM oraz 800 Nm. Sportowa wersja osiąga "setkę" w 3,8 sekundy.



Dla osób szukających czegoś bardziej oszczędnego, przeznaczono diesla 50 TDI (286 KM) oraz hybrydę plug-in 60 TFSI e (462 KM).





Największe zainteresowanie budzi jednak specjalna wersja Horch. Jest ona dłuższa o 13 centymetrów od wersji L oraz zdecydowanie bardziej luksusowa. We wnętrzu dostrzec można wiele chromowanych dodatków a możliwość personalizacji samochodu będzie bardzo szeroka. Charakterystycznymi elementami są również emblematy na przednich błotnikach oraz felgi. Samochód ma stanowić głównego konkurenta dla Mercedesa-Maybacha klasy S, który cieszy się na rynku chińskim dużą popularnością. Możliwe, że wersja wprowadzona zostanie również na rynek europejski ale jak na ten moment brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony zarządu firmy.



Ceny nowego Audi A8 zaczynają się od 99,5 tys. euro a wersji S8 od 144,8 tys. euro.