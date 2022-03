Premiery Subaru WRX nowej generacji

Miłośnicy motoryzacji, szczególnie ci nieco starsi, z nieukrywanym smutkiem wspominają czasy, gdy rajdy samochodowe były znacznie bardziej ekscytującym (i niebezpiecznym) sportem, a na odcinkach specjalnych wyróżniała się między innymi Subaru Impreza. Model, który budził wielkie emocje także w cywilnych wersjach.

Teraz Impreza nie jest już sedanem plującym ogniem z rury wydechowej, tylko rozsądnym hatchbackiem z wolnossącym silnikiem i bezstopniową skrzynią biegów. Za oceanem nadal można jednak kupić duchowego następcę dawnych Imprez, czyli model WRX, którego nowa odsłona niebawem trafi na rynek. Pod jej maską znajdziemy doładowanego boxera o pojemności 2,4 l i mocy 275 KM, która trafia na wszystkie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej (CVT w opcji).

Reklama

Zdjęcie Subaru WRX 2022 /

O tym aucie już pisaliśmy, a fani klasycznej motoryzacji czekali na informacje o topowej odmianie STi. Zamiast tego Subaru opublikowało oświadczenie. Dowiadujemy się z niego, że:

Branża motoryzacyjna zmierza w stronę elektryfikacji, a firma skupia się na tym, jak jej sportowe modele powinny ewoluować, aby sprostać potrzebom zmieniającego się rynku oraz regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych, pojazdów zeroemisyjnych oraz wymogom średniego zużycia paliwa dla gamy modelowej.

W ramach owej strategii Subaru rozważa, jak mogłaby wyglądać nowa generacja WRX STi. Wśród propozycji jest także elektryfikacja. Nie znaczy to automatycznie elektrycznego napędu - "elektryfikacja" to każdy rodzaj hybrydy. Jednocześnie firma zaznacza jednak, że auto nie powstanie na platformie obecnego WRX. Przedstawiciele japońskiej marki mówią natomiast o "implementacji esencji STi do nowej generacji pojazdów". Jak to rozumieć?

Zdjęcie Subaru WRX 2022 /

Wszystko wskazuje na to, że Subaru pracuje już nad nową platformą, na której powstaną modele hybrydowe i/lub elektryczne. Wśród nich znajdzie si następca WRX STi. Wiele wskazuje na to, że będzie on hybrydą, więc szanse na ponowne usłyszenie niepowtarzalnego dźwięku boxera nadal są. Nie można jednak wykluczyć, że powstanie także zbliżona do niej, elektryczna wersja, która docelowo ją zastąpi.

***