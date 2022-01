Testy Peugeot e-Traveller. Zasięg 300 km. Sprawdzamy, czy to prawda

Napęd elektryczny ma całe mnóstwo zalet, ale nadal nie jest to rozwiązanie dla każdego. Decydują o tym takie czynniki jak nadal wysoka cena, zbyt mało rozwinięta sieć ładowania, a dla osób pokonujących większe dystanse, także ograniczony zasięg i długi czas ładowania. Tymczasem koncern Stellantis zdecydował już teraz o rezygnacji ze spalinowych wersji osobowych wersji swoich kombivanów oraz vanów!

Konkretnie chodzi o Citroena Berlingo, Jumpy i SpaceTourera, Peugeota Riftera, Experta i Travellera oraz o Opla Combo, Vivaro i Zafirę Life. Wszystkie marki tłumaczą się troską o środowisko, wygodą podróżnych oraz ogólnym trendem elektryfikacji samochodów. Pojawia się jednak zasadne pytanie, ilu klientów będzie skłonnych zapłacić 159 tys. zł za Opla Combo, albo 228 tys. zł za Citroena SpaceTourera.

Reklama

Druga kwestia to to, czy wszyscy chętni na jeden z tych modeli, będą zadowoleni z oferowanego zasięgu. Wszystkie kombivany koncernu Stellantis korzystają z baterii o pojemności 50 kWh, która zapewnia im deklarowany zasięg na poziomie 280 km. Napędzane są silnikiem o mocy 136 KM.



Z kolei większe vany korzystają z tego samego układu napędowego, ale można je zakupić także z większą baterią, mającą pojemność 75 kWh, co pozwala na przejechanie do 330 km na jednym ładowaniu.

Na koniec trzeba dodać, że na napęd elektryczny przeszły wyłącznie wersje osobowe wymienionych modeli. Nadal będzie można kupić wersje dostawcze tych modeli z silnikami spalinowymi, również w wersjach brygadowych.

***