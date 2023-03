Nowy trend w Rosji – ludzie masowo przesiadają się do samochodów z Chin

Po inwazji Rosji na ukrainę z tamtego rynku zniknęło 46 z 60 zagranicznych marek. Zachodnie koncerny wstrzymały produkcję, posprzedawały fabryki, przestały eksportować auta do Rosji. Efekt? O ile w 2021 Rosjanie kupili 1,67 miliona nowych samochodów, w 2022 r. ta liczba spadła do niecałych 700 tysięcy.

O portfele Rosjan walczą marki z Chin

Jak donosi serwis yiche.com, do chińskich marek należy już 1041 punktów dealerskich w Rosji, co stanowi niemal 1/3 wszystkich tamtejszych salonów samochodowych. W 2022 r. do Rosji trafiło przeszło 117 tysięcy nowych samochodów osobowych z Chin, co oznacza aż 40 proc. wzrostu w stosunku do roku 2021. Na auta chińskich marek przestawiły się m.in. floty firm taksówkarskich i wypożyczalnie samochodów. Było to dla nich jedyne rozwiązanie wobec wycofania się z rynku samochodów europejskich i koreańskich marek i znacznego spadku jakości lokalnych produktów.



Putin cofnął Rosję o ćwierć wieku

Przypomnijmy - w związku z brakiem dostępu do podzespołów produkowanych przez europejskich dostawców, konieczne stało się obniżenie wymagań co do wyposażenia samochodów produkowanych w Rosji. Produkowane tam auta nie muszą mieć m.in. poduszek powietrznych czy układów ABS. Silniki w nowych autach mogą spełniać wymogi normy emisji spalin Euro 2 - obowiązującej w Unii od 1997 r.



Miejsce producentów z Europy zajmują koncerny z Chin

W podmoskiewskiej fabryce należącej rok temu do Renault, dziś produkowane są Moskwicze - chińskie modele JAC JS4 i JAC iEVS4, ze zmienionymi znaczkami. Do podobnych ruchów przygotowują się inni producenci, dziś intensywnie zwożący do Rosji auta z chińskich fabryk. W tej chwili ich udział w sprzedaży wynosi już 20 procent, a eksperci przewidują, że na koniec 2023 r. będzie znacznie wyższy. Według danych za styczeń, auta europejskich marek stanowiły w Rosji 16 proc. sprzedaży, koreańskich - 11, japońskich - 10, a amerykańskich - 2,5 proc.

Na dziś najpopularniejsze chińskie marki w Rosji to Chery, Haval i Geely - odpowiadają za 82 proc. sprzedaży. Ta ostatnia marka należy do tego samego koncernu, który ma odpowiadać za platformę służącą do budowy polskiego samochodu elektrycznego - Izery.



