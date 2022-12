Nowy Moskwicz 3 wyceniony. Miał zastąpić Dacię, a jest dwa razy droższy

Rosjanie mogą już składać zamówienia na nowe Moskwicze 3 czyli licencyjną, wersję chińskiego JAC JS4. Nowoczesny SUV miał wypełnić lukę, jaka powstała po wycofaniu się z rosyjskiego rynku Grupy Renault, a co za tym idzie, zakończeniu sprzedaży w Rosji modelu Duster. Plan udał się - co najwyżej - średnio. Wprawdzie dawna fabryka Renault w Moskwie ma wreszcie co produkować, ale cena auta nie wróży mu sukcesu.

Zdjęcie Ceny Moskwicza 3 startują od 122 tys. zł. To o przeszło 40 tys. więcej niż trzeba było zapłacić za Renault Duster / Informacja prasowa