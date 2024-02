Mazda 2 po liftingu szeroko się uśmiecha. Już nie pomylisz jej z Yarisem

Niedługo po debiucie nowej Toyoty Yaris zmian doczekała się Mazda 2 Hybrid. W ramach liftingu producent pokusił się jednak o kilka zmian w stylistyce, by najmniejszy model w gamie nie wygląda jak kopia Yarisa z innym logo.

Mazda 2 Hybrid po zmianach. Co się zmieniło?

W modelu po liftingu pojawił się więc nowy przedni zderzak z dużym grillem, nieco inna klapa bagażnika oraz nowy lakier “Glass Blue" (2900 zł). Ponadto samochód występuje teraz z cyfrowymi, konfigurowalnymi wskaźnikami, większym ekranem systemu multimedialnego nową wersją systemu info-rozrywki.

Zdjęcie Mazda 2 Hybrid po liftingu ma inną klapę bagażnika oraz zupełnie nowy pas przedni. / Mazda

Mazda 2 Hybrid po liftingu - we wszystkich wersjach oszczędna hybryda

Hatchbacka po kuracji odmładzającej można już zamawiać w polskich salonach. Mazda 2 Hybrid jest dostępna w pięciu wersjach wyposażenia tj. Prime-line, Centre-line oraz Exclusive-line, a także Homura i Homura Plus. We wszystkich wariantach za napędzanie przedniej osi odpowiada układ hybrydowy, bazujący na benzynowym silniku o pojemności 1,5-litra (116 KM). Średnie zużycie paliwa hybrydowego napędu waha się od 3,8 do 4,2/100 km. Auto do pierwszej “setki" przyspiesza w 9,7 sekundy oraz rozwija maksymalną prędkość 175 km/h.

Zdjęcie Mazda 2 Hybrid po liftingu szeroko się uśmiecha. Teraz nie pomylą jej z Toyotą Yaris / Mazda

Mazda 2 Hybrid po liftingu - bogato wyposażona w standardzie

Podstawowa wersja “Prime-line" (od 101 900 zł) już w standardzie będzie wyposażona w automatyczną klimatyzację, złącze USB-C, bezprzewodową integrację ze smartfonem z Apple CarPlay i Android Auto wyświetlaną na wyświetlaczu multimedialnym, który ma teraz 9 cali. W odmianie “Centre-line" (od 108 900 zł) auto jest dodatkowo wyposażone w podgrzewane fotele przednie, czujnik deszczu, felgi aluminiowe o średnicy 15 cali oraz cztery dodatkowe głośniki.

Zdjęcie Mazda 2 Hybrid po liftingu otrzymuje większy wyświetlacz. W topowej specyfikacji Homura Plus ma nawet cyfrowe wskaźniki / Mazda

W wersji “Exclusive" (od 117 900 zł) lista dodatków zostaje wzbogacona o automatycznie składane lusterka boczne, 16-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, a także asystenta martwego pola (BSM) i asystenta kontroli parkowania (RCTA).

Wersja “Homura" (od 127 900 zł) otrzymuje dodatkowo w pełni LED-owe lampy z przodu oraz z tyłu, a także 17-calowe felgi. Dodatkowo lista wyposażenia zostaje powiększona o przyciemniane szyby, czarną podsufitkę i winylowe skórzane fotele, jak również dwustrefową automatyczną klimatyzację czy wewnętrzne oświetlenie LED. W topowej specyfikacji “Homura Plus" (od 138 700 zł) auto otrzymuje cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala, większy ekran multimedialny o rozmiarze 10,5 cala, a także wyświetlacz HUD na przedniej szybie.

Zdjęcie Mazda 2 Hybrid po liftingu występuje z hybrydową jednostką 1.5 o mocy 116 KM / Mazda

Zdjęcie Mazda 2 Hybrid po zmianach debiutuje w nowym kolorze nadwozia "Glass Blue" / Mazda

Zdjęcie Mazda 2 Hybrid po liftingu. Auto można zamawiać już w polskich salonach / Mazda