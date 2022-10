Jedyne takie Porsche na świecie – w hołdzie dla legendy

Ciekawostki 911 Classic Club Coupe - jedyne takie Porsche na świecie

Carrera Panamericana - wyścig, który zmienił historię motoryzacji

Pierwsza edycja meksykańskiego wyścigu Carrera Panamericana wystartowała 5 maja 1950 roku i w dużym stopniu ukształtowała historię sportów motorowych. Wyjątkowe zawody, których trasa rozciągała się z południa na północ kraju, wymagały umiejętności jazdy nie tylko po szybkich i asfaltowych szosach, ale także typowo rajdowych, szutrowych odcinkach.

Na starcie do wyścigu ustawiali się zatem kierowcy rywalizujący na co dzień w przeróżnych seriach - Formule 1, rajdach, wyścigach górskich, długodystansowych i równoległych czy zawodach aut seryjnych. Większość z nich zasiadała za kierownicami prawdziwych potworów ówczesnych czasów, a jednym ze startujących pojazdów był właśnie Porsche 356 S Cabriolet.

To właśnie na cześć tego wyścigu niemiecki producent wprowadził do użytku nazwę Carrera oraz Panamera.

Zdjęcie Porsche 356 S Cabriolet / materiały prasowe

Specjalna edycja Porsche 911

Aby oddać hołd historycznemu samochodowi, Porsche ogłosiło specjalną wersję współczesnego modelu 911 Carrera S Cabriolet. Podobnie jak legendarny pojazd, także jego nowe wcielenie zostało pokryte niebieskim kolorem o nazwie Gentian. Charakterystyczna barwa znalazła się nawet na 20 i 21-calowych, sportowych felgach zdobiących koła samochodu, a gigantyczne zaciski hamulcowe zostały pomalowane na czarno zamiast tradycyjnego czerwonego lub żółtego.

Na profilu bocznym auta pojawiły się okrągłe numery startowe z liczbą "11" oraz utrzymane w barwach flagi Meksyku naklejki. Oznaczenia wskazujące na wyjątkową edycję samochodu trafiły także na progi, a nawet pojawiają się jako sygnatura świetlna, po otwarciu drzwi. Styliści postarali się również o odwzorowanie barw na tylnej kratownicy modelu, a charakterystyczne trzecie światła stopu zostały przyciemnione, by przypominać dwie "jedynki". Także składany dach został pokryty materiałem w kolorze Graffiti Grey, co jest bezpośrednim nawiązaniem do słynnego 356 S.

We wnętrzu pojazdu nie zabrakło luksusowych materiałów oraz skórzanego obszycia w barwie pastelowej szarości. Na zagłówkach pojawiły się hafty ukazujące słynne kaski wyścigowe, popularne w latach 50. wraz z nazwą wyścigu, a na desce rozdzielczej widnieje napis "911 Carrera S - La Carrera Panamericana 1952".

Porsche 911 Carrera Panamericana Special 1 / 6 Porsche 911 Carrera Panamericana Special Źródło: materiały prasowe udostępnij

Wyjątkowy pojazd trafi na aukcję

Porsche 911 Carrera Panamericana Special powstało wyłącznie w jednym egzemplarzu. Camilo San Martin, dyrektor Meksykańskiego oddziału Porsche, potwierdził, ze model zostanie wystawiony na aukcję w 2023 roku, a część uzyskanych w ten sposób pieniędzy trafi na cele charytatywne.

