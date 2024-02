Dacia modernizuje swoje modele. Nowe rozwiązanie może uratować ci życie

Od lipca br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie GSR2 (Global Safety Regulatgion Nr 2), dotyczące wymogów bezpieczeństwa pojazdów w Unii Europejskiej. Z tego też tytułu rumuński producent przeprowadził - poniekąd wymuszony - lifting w swoich trzech bestsellerach. Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway oraz Dacia Jogger otrzymały nowe systemy bezpieczeństwa oraz nowe opcje wyposażenia. Pojawiły się również nowe wzory felg, a także nowe kolory nadwozia.

Zmiany w gamie Dacii - nowe felgi i kolory nadwozia

Zanim o bezpieczeństwie, to trochę o stylu i wyglądzie. W ramach modernizacji gamy modelowej producent wzbogacił ofertę o nowe wzory felg oraz nowe kolory nadwozia. W modelu Sandero debiutuje nowy wzór felg Flexwheel biton Atara, które w modelach Stepway i Jogger dostępne będą również w wydaniu czarnym. Wyjątkowo dla modelu Stepway i Jogger przygotowano natomiast felgi diamentowane Randia lub Randia Dark.

Nowością jest także lakier Beige Safar - ekskluzywny dla Sandero Stepway. Dodatkowo dwa kolory nadwozia - Szary Sheiste i Zielony Cedre - dostępne będą teraz we wszystkich wersjach i modelach.

Dacia po zmianach. Wszystkie modele będą bezpieczniejsze

W ramach modernizacji ze wszystkich trzech modeli usunięto radar z przedniego zderzaka, a jego funkcję tj. obsługę systemów ISA, LDW, LKA i AEBS, przejęła kamera schowana na przedniej szybie. Od tej pory cała gama modelowa - od poziomu Essential wzwyż - będzie wyposażona w nowe systemy bezpieczeństwa zapewniające zgodność z nowymi przepisami GSR2. Mowa tu o takich systemach jak:

Rejestrator danych na temat zdarzenia

Przygotowanie do montaży blokady alkoholowej

System rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania o nadmiernej prędkości

System kontroli pasa ruchu

System utrzymania pasa ruchu

System kontroli zmęczenie kierowcy

Wspomaganie parkowania tyłem

Czujnik światła i czujnik deszczu

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

Sygnalizacja nagłego hamowania

W autach na desce rozdzielczej znajdzie się także przycisk “My Safety", który pozwoli kierowcy na wyłączenie niektórych systemów ADAS podczas jazdy i przy każdym uruchomieniu samochodów. Na pokładzie wszystkich trzech modeli, w zależności od wersji wyposażenia, znajdą się także gniazda USB-C z przodu oraz z tyłu.

Nowa naklejka może uratować ci życie

Oprócz powyższych elementów w całej gamie zastosowano Rescue code (kod ratunkowy), czyli kod QR umieszczony w formie naklejki na przedniej i tylnej szybie. Zeskanowanie go daje możliwość sprawdzenia pliku danych ratunkowych opracowanego przez Dacię za pomocą specjalnej, bezpłatnej aplikacji. To rozwiązanie daje strażakom dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do bezpiecznej i skutecznej interwencji, co pozwala zaoszczędzić cenne minuty.

Hybrydowy Jogger z nową funkcją E-SAVE

Hybrydowa Dacia Jogger HYBRID 140 zyskuje nową funkcję E-SAVE. Konfiguracja umożliwia osiągnięcie określonego poziomu naładowania akumulatora trakcyjnego (ok. 70 proc.) w celu zapewnienia wystarczającego poziomu energii na resztę trasy. Gdy kierowca spodziewa się napotkać szczególną sytuację na drodze (np. podjazd), może uruchomić tryb kilka kilometrów wcześniej i wyłączyć go po pokonaniu podjazdu. Aktywacja trybu E-SAVE jest kwestią proaktywnego wyboru kierowcy, natomiast jego dezaktywacja następuje przy każdym uruchomieniu silnika.

